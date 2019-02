Gelucho, entrenador del Arenteiro: "No me gustó nada el equipo"

Un punto de los últimos doce en juego es el bagaje de un Arenteiro que se está complicando la vida. El último traspiés ante el Racing Villalbés fue especialmente doloroso para el entorno verde.

Al técnico Rogelio Gómez Fernández, (Cacheiras 13/02/1970), conocido como Gelucho todavía le duele el comportamiento de sus jugadores en este partido. "No me gustó nada mi equipo, nada. Estuvimos muy imprecisos, intranquilos y con mucho nerviosismo. La imagen no fue buena y tenemos que cambiarla en el futuro".

Reconoce el técnico del equipo verde que "era un partido importante e igual nos pesó mucho eso, pero no lo entiendo", y lo razona "es verdad que tenía su importancia, pero tenemos que pensar que todavía queda mucha liga, no eran tres puntos transcendentales".

Un Arenteiro que, una semana más volvió encajar un tanto en los primeros minutos de partido. Por más vueltas que le da Gelucho, no termina de encontrarle explicación. "Salvo el partido ante el Laracha, en las primeras llegadas nos hacen gol y ante el Villalbés volvió a pasar y ese tanto nos dejó noqueados. Lo acusamos mucho y a partir de ese momento el equipo no estuvo al nivel que a mí me gusta. Hemos hablado, intentamos corregirlo, pero no logramos evitar encajar tan pronto. Creo que ya es algo de síndrome".

Tres derrotas consecutivas han dejado al equipo a un punto del descenso, algo que a Gelucho le empieza a preocupar "En partidos como el de este pasado domingo vi al equipo sin presencia y sin personalidad. Y eso es lo que no tenemos que hacer. Tenemos que volver a ser un equipo duro, compacto y disciplinado y pelear todos los domingos con tranquilidad y con cabeza", aunque sí reconoce que "cuando no ganas se generan dudas e incertidumbre y el no ganar siempre afecta. Nos faltó empaque de equipo y eso sí que me preocupa".

Un técnico que lleva once partidos al frente del equipo y que hace balance desde su llegada. "Los primeros partidos el equipo empezó a coger la línea de lo que yo quería. Estuvimos cinco partidos sin perder, con buenas sensaciones, pero aunque no quiero que suene a disculpa también es verdad que estamos teniendo muchas lesiones en jugadores importantes. Algo que merma el potencial del equipo, pero estoy seguro que si estamos todos hay mimbres suficientes para hacer más cosas".

El domingo viajan a Ribadumia, un equipo en descenso, pero Gelucho no quiere "que sea una final. Todavía queda mucho, pero está claro que tenemos que ir con otra mentalidad y sabiendo que todavía queda mucho por jugar", finalizó.