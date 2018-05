La gloria busca dueño: ¿Antela o Verín?

La emoción de la última jornada queda reservada para Antela y Verín que van en busca de la otra plaza de ascenso para acompañar al Velle a la Preferente Galicia.

El otro pulso particular entre estos dos equipos lo protagonizarán sus delanteros Jhonny Gómez y Cristian Dacosta que compiten por el 'Pichichi'.

El atacante antelano Jhonny viene de lograr su primer 'hat trick' ante el Pontedeva, que le posibilitó pasar a comandar la tabla de máximos goleadores, con dos tantos más que el verinense Cristian: "En lo personal no esperaba tener una temporada así, que no se iguala con ninguna otra. Es un reto que no me esperaba y, aunque siempre fui de hacer goles en las categorías inferiores, nunca me habían salido las cosas tan bien".

El Antela llega a esta última jornada con dos puntos de ventaja sobre el Verín. "El ascenso está en nuestras manos y además el equipo llega bien. Sabemos que con un empate nos llega, pero vamos a salir a ganar, porque aunque el Rante esté descendido y no se juega nada, será un partido muy difícil".

El ariete Jhonny tuvo palabras de agradecimiento a su entrenador Julio Rodríguez: "Me ayudó en el aspecto físico, entrenando mucho como el resto de los compañeros y demostrando que físicamente somos el mejor equipo de la categoría".

El cuadro limiano pudo haber plasmado el ascenso con antelación. A falta de cinco jornadas le llevaba siete puntos de ventaja al Verín que, por entonces, era cuarto. "Nos confiamos en algunos partidos que al final nos salieron mal, pero está claro que el ascenso no se nos puede escapar ya que sería algo fastidiado porque hace muchos años que no se luchaba por alcanzar algo tan gran e importante".

Confianza en el milagro

El Verín se aferra a un milagro, pero en el caso de igualar a puntos, subirá el Antela: "Está complicado. Tendría que perder el Antela y ganar nosotros en Loñoá, ya que a ellos un empate les vale para ascender, con lo cual es casi imposible", dijo el atacante Cristian Dacosta.

El ahora segundo máximo goleador de la liga recuerda que "esta posibilidad de ascender se fue perdiendo y el rendimiento fue bajando cuando empezaron los problemas con los pagos. Mucha gente dejó de ir a entrenar y durante un mes llegamos a ir a jugar once y el portero suplente, que luego entraba a jugar como delantero".

En su día prefirió dejar la UD Ourense para recalar en el Verín: "Cuando hablé con el presidente y el entrenador les dije que iba si se hacía un equipo para ascender y si podía, quedar como máximo goleador. Confiaron en mí desde un principio, metí muchos goles, y el equipo estaba bien. Después de jugarnos en Velle la primera plaza empezaron los problemas. A pesar de no cobrar muchos meses me sorprendió que la gente fuese a jugar y aún así bastante hicimos que llegamos con opciones hast el final."

A Cristian Dacosta le queda pelear por el 'pichichi': "Soy un extremo y además no tiré ni la mitad de los penaltis que tuvimos. De hecho, en Pontedeva todo el mundo sabía que me jugaba el 'Pichichi', pero me lo pidió lanzar un compañero y se lo dejé, no me obsesionaba. Prefiero ascender que quedar como máximo goleador de la liga, que lo único que te puede dar es más cartel por si algún equipo quiere ficharme para la próxima temporada".

Valenzá y Vilariño certificaron el descenso de Cortegada y Rante

El Valenzá y Vilariño no fallaron y a falta de una jornada aseguraron la permanencia en la Primera Galicia. Sus victorias condenaron al Cortegada que con su empate en Viana regresa a la Segunda por la vía de los arrastres como ya le ocurrió en la temporada 98-99 y 11-12, siendo en ambas tercero por la cola. Es el quinto descenso a la división de plata que sufre en su historia el equipo de Ismael Fernández que, en estas últimas cuatro temporadas en Primera, se fue salvando de forma ajustada.

El debutante Rante fue el otro equipo que bajó por los arrastres después de su derrota en Verín. Completan el cuadro de descendidos Viana y el colista Pontedeva.

El ariete antelano Iago Peralta anotó el gol 1.000 de la actual liga

El delantero Iago Peralta contribuyó en la goleada del Antela al Pontedeva anotando el 4-0. Ese tanto pasó a convertirse en el número 1.000 de la actual liga, una cifra que se alcanza por sexta vez en la Primera Galicia. El récord en una temporada está en los 1.069 del año anterior.

El Velle puso fin a una racha de 15 partidos sin perder como local

El equipo de David Rivo no perdía en casa desde la primera jornada de liga ante el Maside y de esa manera la mejor racha de su historia como local en la Primera se quedó en los 15 partidos, con 14 victorias y un empate. Además, no sufría dos caídas seguidas desde el 3 de septiembre de 2017.