Unas golean, otras gustan

El Ourense Envialia por fin golea y el Cidade de As Burgas sigue dando una gran imagen ante los grandes de la Primera de fútbol sala femenino. Son los titulares ourensanos de la jornada.



La falta de puntería había sido el lastre del equipo entrenado por Chipi en el arranque liguero. Tres goles en los tres partidos anteriores y por fin el sábado llegó el primer destape anotador y con la 'killer' Sara Moreno estrenándose nada menos que con un 'hat trick' ante el Leganés (5-2). Los otros dos, de Luci y de marta Rodríguez.



Después de dos empates el conjunto ourensano regresó a la senda del triunfo y con ello se sitúa sexto, a cuatro puntos del dúo de líderes (Atlético y Alicante), y a dos del dúo de perseguidores (Alcorcón y Poio).



Un equipo reforzado



Quien volvió a dar una gran imagen a pesar de la derrota fue el Burgas. Con dos puntos de ventaja sobre los puestos de descenso pese al intenso arranque liguero en el que se codeó con el campeón Burela y el líder y tercer clasificados, Atlético y Alcorcón, ya cumplió en el partido de su liga ante el Txantrea. "Tenía miedo a este arranque, no por los puntos, porque sabía que era muy difícil puntuar ante esos tres, si no por el resultado. Además de perder el equipo podía salir tocado en caso de verse muy inferiores pero creo que ha sido al revés, no sé lo que deparará el futuro pero lo visto hasta ahora nos refuerza", afirma Manolo Codeso.



El domingo (Os Remedios 12,00), la historia será diferente pues ante Majadahonda el equipo está obligado a sumar aunque "es un rival muy correoso, la pasada temporada nos ganaron los dos partidos", subrayó el técnico.



Hoy, amistoso en Chaves, equipo de la Primera portuguesa.