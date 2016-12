Goles con dedicatoria especial

El fútbol provincial rindió su particular homenaje a los que ya son conocidos como los 'héroes de Chapecó' y lo hizo antes de comenzar los partidos con un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en la tragedia aérea, y después de la mejor manera posible, con goles y victorias. Y es que los conjuntos provinciales de las categorías autonómicas estuvieron cerca del pleno. En Tercera división, el Barbadás sigue haciendo de su campo de Os Carrís un fortín y logró un nuevo triunfo que le sitúa sexto a dos puntos de la promoción a Segunda B. El Barco, por su parte, logró un empate a domicilio que le mantiene en la zona media alta de la categoría.



Pero si en Tercera las cosas fueron bien, todavía marcharon mejor en la Preferente. El Verín abandona la cola de la clasificación después de lograr la tercera victoria del curso. También ganó el Nogueira, que se asienta en la zona media de la tabla. Más arriba, en lo más alto, y cada vez más líder, el Arenteiro, que no falló en Espiñedo. Otra victoria con dedicatoria para el Chapecoense, la del Ourense CF, que se llevó el derbi ante un buen Polígono.



En las categorías provinciales, el partido destacado en el campo do Souto entre Ribeiro y UD Ourense se lo llevaron los locales, que de paso dejan sin liderato a los de Antonio Dacosta.



El fútbol provincial fue durante unos días del Chapecoense.