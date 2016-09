Haciendo carrera en Alcorcón

Dos de las firmes promesas del fútbol sala femenino ourensano, mejor dicho 'realidades', han cambiado de aires. Vane Sotelo, ex del Burgas, y Ana Rivera, ex del Envialia, han fichado por el Alcorcón, un equipo llamado a tomar el pulso de Atlético y Burela como referente nacional, entre otras cosas por la llegada de las ourensanas. Fuerza, calidad y gol para un equipo que aspira a todo. Ya coincidieron en la selección gallega sub 21 campeona de España y ahora lo hacen en el Alcorcón FSF.



Ya asentadas en Alcorcón, las ourensanas apenas tienen momentos de relax. Es lo que tiene esto del pluriempleo, al menos en el caso de Ana Rivera: "O curso pasado rematei Empresas e agora comecei Historia na Complutense. Ademáis estou traballando e despois a adestrar e xogar", afirma la verinense. Y en el caso de Vane Sotelo, dentro de unos días: "Estoy haciendo las prácticas de Magisterio en el colegio Alkor y a partir de octubre entrenaré a equipos escolares". Y además, también marca goles con el aspirante a romper la hegemonía Atlético-Burela de las últimas temporadas en Primera.



La Bota de Oro de los dos últimos Torneos Mundiales reconoce que "estoy totalmente acoplada porque aquí han sido todo facilidades. Se hace raro estar fuera de casa, porque es la primera vez, pero cuando echo de menos a alguien toca una videollamada y punto. Sobre todo extraño a mi hermana y a mi familia".



Ana Rivera, por su parte, remarca que "xa collín a rutina das viaxes de Alcorcón a Madrid. Estudiar, traballar, xogar... todo marcha ben de momento".



En lo exclusivamente competitivo, arranque de liga con empate en Murcia ante Roldán y victorias ante Gironella y una de nota, Burela. Ninguna de las dos quiere escuchar que Alcorcón es favorito. "No podemos obsesionarnos porque somos un equipo practicamente nuevo. Favoritos son Futsi y Burela, y algún otro equipo como Alicante. Creo que esta temporada no habrá tanta distancia entre los dos grandes y los demás. Nosotras debemos estar luchando con las mejores, pero nada de favoritas", afirma Sotelo.



Ana Rivera, idem de idem: "Hai que ir pouco a pouco. O equipo está indo a máis cada semana: empatamos nunha cancha difícil como Roldán, gañamos en casa e a semana pasada fixemos un gran partido ante Burela. Hai confianza e cremos que se estamos ao cen por cen estaremos entre os tres primeiros".



Ante el Burgas



El domingo a las 13,00, cita en tierras madrileñas ante el Burgas, o lo que es lo mismo, Alcorcón ante el ex equipo de Vane Sotelo. No será la primera vez que juegue contra el club en el que se formó, pues ya lo hizo las dos temporadas que jugó en el Ponte, pero sin duda "será un partido muy especial. ¿Celebración si marco? Enfrentarme con el Ponte fue mucho más duro, porque era el eterno rival, pero si marco haré lo que me salga, no sé. Es un partido importante ya que no nos podemos dejar puntos. ¿Hacer sangre? Evidentemente quiero ganar y no creo que podamos hacer sangre, el Burgas es un equipo muy joven pero tiene jugadoras que hicieron un buen papel en Autonómica, y además está Candela, que es pichichi".



Ana Rivera, por su parte, vivió con Ponte y Envialia derbis ante el Burgas. Ahora jugará ante las de Codeso con el Alcorcón. "Para min os partidos ante o Burgas sempre serán especiais. Seguen a ter xogadoras como Iria ou Sonia e a xente di que está facendo un bo campionato polo que debemos saír ao cen por cen para gañar".



Sobre sus 'ex'



Respecto al Envialia Ana Rivera destaca que "o gol era o problema de sempre aínda que aparecerán Sara Moreno a Marta, seguro".