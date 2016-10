Es hora de definir aspiraciones

Ha llegado la hora de que los equipos ourensanos de la Primera división de fútbol sala femenino definan las aspiraciones esta temporada. Solo van dos meses de campeonato pero es el momento de poner las cartas sobre la mesa. Lo que pase en el próximo mes será definitivo para saber si el Ourense Envialia seguirá aspirando a todo o deberá conformarse con luchar por los puestos de Copa de España, y si el Burgas es capaz de abrir hueco definitivamente con el descenso y se puede plantear mirar a las ocho primeras plazas o por el contrario debe conformarse con vivir una plácida permanencia.

El Ourense Envialia es cuarto con 15 puntos, igualado con el tercero, Burela, a cuatro puntos de Alicante, segundo, y a seis del intratable Atlético, el líder. Dejando a un laso el partido del sábado ante Gironella (17,00 en Os Remedios), en el que las de Chipi no pueden fallar, en las cuatro siguientes citas de noviembre justo antes del parón hasta enero por la cita mundialista de selecciones, el Envialia tendrá que vérselas con Atlético, Burela y Alcorcón, y entre medias el derbi ante el Burgas.

La pasada temporada, a pesar de la muy buena nota global, el Envialia se quedó demasiado pronto sin aspiraciones en la lucha por la liga y en la actual Chipi no quiere que pase lo mismo. Por el momento, aunque a seis puntos del primero, el equipo ourensano se está mostrando muy regular ya que de hecho todavía no conoce la derrota (4 triunfos y 3 empates). "La semana pasada sacamos un partido dificilísimo ante Roldán y si el sábado cumplimos ante Giro estaremos en disposición de jugarnos nuestras opciones ante los rivales directos".

Hace falta saber si el Envialia puede plantar cara a los 'grandes' de la categoría o si se verá obligado a conformarse por luchar para ser el mejor de los de la otra liga, si bien es cierto que de momento Alicante está manteniendo el pulso y tanto Burela, como sobre todo Alcorcón, están un paso por detrás de lo que inicialmente se presuponía.

Rumbo a la lucha por la Copa



El Cidade de As Burgas, por su parte, se juega el sábado (16,00 Palacio de Deportes de Rioja) la posibilidad de abrir distancia con la zona baja de la tabla. Busca ante las riojanas la tercera victoria consecutiva lo que además le metería en la lucha por las ocho primeras plazas y la opción de jugar la Copa de España por segunda vez en su historia.



"Lo pasé mal la segunda y tercera temporada en Primera en los últimos partidos, cuando estábamos obligados a no fallar para mantener la categoría, y por ello ahora, a pesar de estar en la séptima jornada, me quiero tomar cada partido como si fuera el último por si después hay algún tipo de eventualidad tener algo más de tranquilidad. Si somos capaces de adquirir una ventaja de ocho o diez puntos sobre el descenso y las cosas siguen -por el buen camino tal vez podamos cambiar las aspiraciones".