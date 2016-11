"Hubiera firmado este inicio"

No es el inicio soñado, pero casi. Cuando se llevan 14 jornadas disputadas, el Barbadás ocupa la sexta posición con 23 puntos y media salvación lograda.



Aunque en el equipo azulón todos quieren evitar la euforia, su técnico el primero, los números y la solvencia del equipo, invitan cuando menos al optimismo.



Miki López, el entrenador que llegó esta temporada al banquillo de Os Carrís no oculta su satisfacción: "La verdad es que estamos en una situación muy cómoda que nos va permitir afrontar con tranquilidad los partidos que nos quedan hasta el parón navideño". Un entrenador que afirma "sin ninguna duda que este inicio lo hubiera firmado antes de empezar, y aunque a uno le gusta ser ambicioso y aspirar a lo máximo, no sé si esperaba este buen comienzo que llevamos".



Un buen comienzo para el que confiesa no tener secreto alguno, "si acaso el buen grupo que tengo, es una plantilla muy competitiva en la que todo el mundo aporta algo siempre. Además le podemos sumar la ilusión, juventud y que todos tienen claro el rol que asumen dentro del equipo, eso en un equipo es muy importante porque si no en vez de sumar, se resta".



Intratables en casa



Y una de las claves de esta buena trayectoria es la solvencia que el conjunto azulón muestra en su campo de Os Carrís, donde aún no ha perdido ningún partido y solo ha cedido dos empates:"Es algo que hablamos desde la pretemporada, la salvación pasaba por sumar el mayor número de puntos posibles en nuestro campo donde tendríamos que estar muy fuertes y por ahora lo hemos logrado. El siguiente objetivo debe ser mejorar el nivel que estamos teniendo como visitantes".



Aunque el técnico del Barbadás no quiere que este buen comienzo les haga perder la idea inicial y lo remarca a la hora de hablar del futuro, "lo único que veo es que cada vez quedan menos puntos para lograr la salvación, que tiene que ser nuestro primer objetivo. Fíjate que cuando finalizan las jornadas lo que miro es como quedaron los equipos de abajo y observar a cuantos puntos los tenemos".



Aunque reconoce que "estar como estamos te hace afrontar los siguientes partidos con más tranquilidad, pero sin euforias" y tiene muy claro que "yo no cambio el discurso. Debemos de tener muy claro que el objetivo del club es salvarse y cuanto antes lo logremos más tiempo tendremos de disfrutar".



Porque sabe que "esto es muy largo y todavía pueden cambiar mucho las cosas, además siempre hay que tener un ojo en la ´Segunda B, porque ojalá me equivoque pero con los tan temidos arrastres pueden bajar cinco o seis con lo que harán falta muchos puntos para dejar seis equipos por debajo".