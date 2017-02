Ilusión por competir

La vida continúa. Es lo que demostró el Pizarras Los Tres Cuñados. El equipo valdeorrés regresó a la liga con un empate en Calabagueiros ante el Xove (5-5) en un partido repleto de emotividad por el recuerdo a Jess.



Minuto de silencio con la adrenalina a flor de piel y balón en movimiento. "Fue un partido con demasiada carga emotiva. Personalmente creo que no estaban en condiciones de jugar pero cuando deciden por unanimidad regresar a las canchas hay que apoyarlos. Metimos el 1-0 por empuje pero después encajamos tres goles sin saber donde estábamos. Después, nos recompusimos y dimos la cara hasta lograr el empate", afirma el técnico Xocas Miranda.



Y añade: "Las sensaciones fueron muy raras, demasiadas ganas por ganar y dedicar goles pero nos olvidamos de defender. Me quedo con que cada jugador dio mucho más de lo que podía y demostramos ser competitivos pese a las adversidades. El equipo estuvo de 'chapeau'".



Xocas Miranda reconoce que habrá cambios: "Queremos competir pero hay que ser realistas y por ello tenemos que buscar un ADN nuevo. Necesitamos reconstruirnos, reinventarnos y plantearnos nuevos objetivos".



Esta semana toca salida. El Tres Cuñados rinde visita ni más ni menos que al intratable líder de la categoría, el Noia. Los números de los coruñeses asustan ya que todavía no conoce la derrota: 12 victorias y 3 empates en 15 jornadas (seis puntos al segundo clasificado, el Guardo, y ya nueve al tercero, el FS Zamora. "No es un rival de nuestra liga. Nosotros debemos estar preparados par ser competitivos ante por ejemplo el siguiente rival en nuestra casa, el Ventorrillo".



"Nadie se queja"



A pesar de que algunos jugadores arrastran molestias por el momento no habrá bajas para la cita del sábado a las 18,15 horas en el Municipal de Noia. "Nadie se queja. Obviamente jugadores como Petolas o David no están ni mucho menos al cien por cien pero aquí nadie se borra. Para este partido tenemos los siete jugadores de campo disponibles y completaremos la convocatoria con juveniles".



El líder Noia acumula 39 puntos, 21 más que el Pizarras Los Tres Cuñados, noveno con 18. "El equipo lo va a dar todo por ser competitivo, a ver si conseguimos darles un susto y puntuar".



El Noia no es ni mucho menos el máximo realizador de la categoría (53). Es más, el Tres Cuñados es más realizador (57). Pero al conjunto coruñés no le importa le hecho de no marcar demasiados goles ya que por contra es con mucho el que menos recibe (tan solo 21 en 15 jornadas)



Bruno sigue evolucionando



Bruno Carrera, capitán del Tres Cuñados y herido en el accidente de tráfico de hace dos sábados, continúa evolucionando favorablemente. Está a la espera de ser operado de la fractura que sufre en el codo y si todo va bien en unos días podría empezar a completar su recuperación en casa.