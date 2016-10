El Cidade de As Burgas volvió a demostrar que es un equipo en construcción. Ayer perdió 4-6 ante el Majadahonda un partido en el que comenzó dominando, en el juego y en el marcador, pero en el que le faltó pausa para manejar los dos momentos en los que se decidió, los cinco minutos del primer acto en el que encajó cuatro goles y los últimos dos minutos cuando con el juego de cinco había recortado distancias y metido el miedo en el cuerpo de las madrileñas, que son justas vencedoras de lo que en este momento fue un duelo directo.



Iria Saeta mostró su trofeo de máxima goleadora a la afición, y en la primera parte demostró su olfato anotador con dos goles que mantenían en el partido a su equipo. En ese momento el choque ya se había convertido en un correcalles y ahí quien salió beneficiado fue el Majadahonda al que le bastó con tener orden y mostrar un poco más de acierto que el Burgas para dejar encarrilado el partido en el primer acto (2-4 al descanso).



En la continuación el panorama no varió y las madrileñas ampliaron la diferencia después de una nueva imprecisión en el balance.



Al Burgas le entraron las prisas, las buenas, las que le metieron en partido, y las malas, las que terminaron con Nerea y el delegado expulsados. Esta vez el ímpetu no fue suficiente, esto tiene la juventud.