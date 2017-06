Iria Saeta abandona el nido

Lo avanzó La Región en su edición del miércoles y lo confirmó ayer la protagonista en una carta abierta enviada a los medios de comunicación y dedicada a los aficionados. Iria Saeta deja el Cidade das Burgas.

"Es algo que llevaba pensando desde hacía semanas. En las últimas jornada de la liga ya tenía dudas, pero prefería no distraerme. Era una opción que cada vez he ido valorando más", dice la jugadora ourensana.

Creció, mejoró y ahora sale del nido. Como si fuese ley de vida. El Cidade pierde mucho más que una buena jugadora, se marcha el eje sobre el que gira todo: "Se marchó Peque y no pasó nada. El año pasado se fueron Vanessa (Sotelo) y Lucía (Nespereira) y decían que íbamos a descender y casi jugamos la Copa. El club está por encima y sabrá seguir adelante".

En casa tampoco será fácil digerir el trago, aunque lleven días asimilándolo: "Mis padres están muy implicados con el Cidade y se cabrearon mucho cuando les dije que tenía decidido irme. Supongo que nunca es fácil asimilar que una hija se marche de casa".

¿Pero cómo decir que no cuando el argumento es mejorar? Nadie puede discutir a Iria Saeta como una de las mejores jugadoras de la liga. Del mundo. Pero la juventud también pasa y los trenes no vuelven: "Si puedo ganar 5.000 no voy a ganar 50. Quiero ser profesional y vivir como una profesional. Quiero intentarlo".

La llamaron seis de los mejores equipos de España ("el Envialia también") y tres de ellos vinieron a Ourense a visitarla: "Todos pusieron mucho interés y poco a poco fui tomando la decisión". Y añade: "Tenía la opción de jugar en Italia, pero esa opción nunca la valoré. No quería irme de casa tan lejos".

Fichará por el Poio

Quizá por proximidad o por aliciente deportivo, pero la flor se acabó quedando con solo dos pétalos. Los dos gallegos: Burela y Poio.

"No puedo decirlo. No tengo nada firmado con nadie", asegura Iria después de mucho insistirle.

Ella no suelta prenda, pero su destino será el Poio. El club pontevedrés le ofrece un proyecto deportivo ambicioso y una oferta económica convincente, aunque no la mayor de todas las que ha recibido.

Deja el Cidade, pero seguirá cerca de As Burgas. Ahora para ser su rival, pero siempre verdiblanca.

"No cabe la menor duda de que siempre seré verdiblanca, siempre!", así termina su carta de despedida una jugadora clave para entender el crecimiento de su club y de este deporte en Ourense. Toca sufrirla en la pista, pero también seguir presumiendo de ella.