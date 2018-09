El italiano De Marchi se impone en Luintra

El italiano Alessandro De Marchi (BMC) se ha impuesto en la undécima etapa de la Vuelta Ciclista a España, disputada este miércoles entre Mombuey y Luintra, de 207,8 kilómetros, y tras la cuál el británico Simon Yates (Mitchelton) mantuvo el jersey rojo de líder.

De Marchi ganó en solitario con un tiempo de 4h.52.38, a una media de 42,6 kms/hora. Le siguió en meta el colombiano Jonathan Restrepo (Katusha), a 27 segundos; mientras que el grupo del líder con los favoritos cruzó la meta a 2.02 minutos.

No hubo cambios en la general y Simon Yates sigue al frente, seguido por Alejandro Valverde (Movistar) a un solo segundo y por su compañero colombiano Nairo Quintana, a 14.

Este jueves se disputa la duodécima etapa entre Mondoñedo y Mañón, de 181,1 kilómetros.

