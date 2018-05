Joni, la amenaza del Atios

Cada vez falta menos para el partido de la temporada, el que enfrenatará al Atios y a la UD Ourense el próximo domingo en O Carballo.

El máximo goleador del equipo pontevedrés, con 17 dianas, es el delantero Jonathan López "Joni" (Vigo, 1990), que a pesar de ser zurdo puede desenvolverse en ambas bandas. El vigués asegura que "para nosotros poder jugarnos el ascenso en la última jornada es un pequeño sueño, si nos lo dicen a principio de temporada, no nos lo creemos, y menos con el principio de liga que realizamos. Nuestro objetivo era estar cerca de los puestos de arriba".

Para el exdelantero del Alondras, la clave del éxito del equipo reside en que son un grupo: "El equipo es muy equilibrado, tenemos mucho potencial en la parte de arriba, pero además defendemos bien, durante muchas jornadas éramos el equipo menos goleado. Además, todos competimos con mucha intensidad, no hay gente acomodada".

Joni pone como ejemplo de compromiso a Víctor Besada (formado en la Masía): "Para mí Víctor es el mejor jugador del equipo y este año está súper involucrado, tira por nosotros y está corriendo más que nunca. Eso nos obliga a darlo todo. Yo le doy mucho mérito porque hay tener en cuenta que ya tiene 32 años, que jugó en Segunda B y que viene de vuelta".

En relación a la plantilla, el máximo goleador del Atios saca pecho. "Nosotros creemos que no tenemos puntos débiles en ninguna desde las posiciones, desde la portería hasta la delantera tenemos recambios de garantías". De hecho, jugadores como Castiñeira o Cora, que no parten como titulares, están siendo claves en su equipo. En el último partido, el propio Cora anotó dos goles vitales para su equipo en los compases finales.

Pequeños detalles

El jugador vigués apunta las claves de un encuentro que se presume de infarto: "Este partido es una final y las mismas se deciden por pequeños detalles, el que esté más concentrado y cometa menos fallos ganará. Los dos equipos llegamos en el mejor momento de la temporada, con una inercia buenísima".

Asimismo, el delantero del Atios reconoce que "tenemos muy estudiado a la UD Ourense, igual que ellos nos tendrán a nosotros. Sabemos que tienen un gran portero, que Joni está marcando muchos goles o que Alfredo es un jugador con mucho nivel, al que ya conocía del Barbadás. Lo que demuestra que son un buen equipo es que un jugadorazo como Rubén Durán no está siendo titular en todos los partidos, se nota que tienen un gran fondo de armario".

Para finalizar, Joni sostiene que "no hay favoritos, el ascenso está al 50 por ciento. Ahora bien, Atios no es Ourense, ellos tienen una gran masa social y nosotros no estamos obligados a nada. Pase lo que pase, realizaremos una fiesta porque la temporada es buena, pero nosotros queremos conseguir el ascenso".