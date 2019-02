Jornada productiva para Burgas y Envialia B antes del descanso

Cidade de As Burgas y Envialia B continúan sumando en la Segunda Femenina. Las blanquiverdes no pierden de vista la segunda plaza del Valdetires, del que están a un punto luego de ganar al Muslera (1-3) con tantos de Clara, Sonia y María Arias. El filial del Envialia, por su parte, dio buena cuenta en Os Remedios del Orvina, al que se impuso con tantos de Aída, Susana y Nuria (2) para el 4-2 final que le mantiene en la sexta plaza. Esta semana no habrá liga por los compromisos de las selecciones autonómicas.