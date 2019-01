José Pepe, presidente del Antela: "Sabíamos que iba a ser difícil"

El Antela es el colista de la Preferente Grupo Sur. Pese a ello, el presidente José Pérez Alonso no pierde la esperanza y, sobre todo, tiene muy claro que no pueden salirse del camino trazado.

Esta es la tercera temporada al frente del equipo, aunque recalca que "somos diez directivos y todos con el mismo peso, que yo sea el presidente es circustancial". Está viviendo una temporada dura deportivamente, algo que reconoce que "sabíamos que podía pasar y por desgracia se está confirmando, pero vamos a seguir luchando mientras las matemáticas no digan lo contrario".

A la hora de analizar la mala trayectoria del equipo, el presidente del equipo de Xinzo lo tiene claro. "Somos un equipo muy particular con unos condicionantes que al final pasan factura: gente de casa, no pagamos y hay muchos jóvenes que están jugando en Preferente. Son cosas que nosotros ponemos en valor y no queremos salirnos de ese camino trazado, pero también sabiendo que eso tiene un peaje".

Pero con optimismo, pese a los malos resultados, prefiere seguir mirando el lado positivo. "Está claro que lo que es malo por un lado es bueno por otro. En nuestro equipo, muchos chavales de 16-17 años han tenido la oportunidad de jugar en Preferente, algo que en otros equipos es impensable".

Los pies en el suelo

Y tirando de memoria, también quiere lanzar un mensaje, " no debemos de olvidar que hace dos años estábamos en Segunda Regional y con el equipo casi a punto de desaparecer y ahora estamos en Preferente".

Y pese a la situación deportiva, al técnico Moisés Pereiro no se le cuestiona ni por un momento. El presidente es tajante "en la directiva seguimos pensando que fichar a Moisés Pereiro fue un gran acierto. Es una persona humilde, trabajadora y que para nosotros es un gustazo tenerlo en el equipo. Sabía donde se metía y pese a ello dio el paso. Creo que todos hemos crecido mucho gracias a él".