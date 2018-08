Las jugadoras responden a la UD Ourense

La Unión Deportiva Ourense comunicó anteayer que se veía obligado a prescindir de su equipo sénior femenino. El motivo, "a falta de xogadoras para completar un equipo que poida competir na liga" ya que "a pouco máis de dúas semanas do inicio da competición tan só contamos con 13 xogadoras, un número claramente insificiente".

Las jugadoras responden ahora al comunicado emitido por el club ya que entienden que los motivos que han llevado a la UDO a no contar con el equipo son bien distintos.

En una nota a modo de réplica titulada "El precio de ser mujer y deportista en Ourense", las ya exjugadoras de la UD Ourense argumentan "por qué creemos que es una falta de compromiso y no una falta de jugadoras como alegan".

Primero, "porque desde que el equipo comenzó a andar todo el peso de gestionarlo ha recaído en una sola persona, Rubén, el entrenador, un filántropo pues casi sin remuneración alguna ejercía las gestiones propias de su cargo (entrenar y gestionar el grupo) así como las que le corresponden a los gestores del club (buscar campos para entrenar, lidiar con la mutua y la Federación)".

Segundo, "porque somos las jugadoras las que no solo ponemos nuestro esfuerzo, ilusión, tiempo y dinero (lo que aportaba el club no daba para cubrir los gastos) si no que somos las únicas implicadas en un proyecto que en teoría defendía y comprometía a 'un gran club', un 'club popular' que a dos semanas de empezar la liga ha dejado a 'As Nosas' tiradas. ¿Es este el comportamiento que se espera de 'un gran club'? Creemos que más que un club son personas aficionadas qie aparte de no tener idea de gestión deportiva no respetan ni valoran el esfuerzo de las que habíamos creído en el proyecto hasta el final".

Tercero, "porque coincidencia o no, este cierre de ciclo llega con el ascenso del equipo masculino a Tercera y nos cuesta que esto no haya tenido nada que ver. No pedíamos gratificación ni remuneración, solo algo de atención. La temporada pasada no teníamos segundo entrenador, delegado, fisioterapeuta ni agua para entrenar. Cuando jugábamos fuera teníamos que pagar los bocadillos de nuestro bolsillo. Nuestros partidos siempre eran puestos a la sombra de lo que hiciera el masculino, y cuando este ascendió, unas pocas quisieron ir a verlo y ni tan siquiera se habilitaron entradas".

La posición de las deportistas dista mucho de lo que dice el club.

El apunte

Después de la nefasta noticia que para el fútbol femenino ourensano supone le desaparición de UDO, la Escuela de Fútbol Femenino Rosalía ha comenzado a hacer movimientos puesto que "Ourebse non pode quedar sen equipo feminino". Así, la entidad con sede en Salesianos y que nació como una escuela de base, tenía previsto competir esta temporada en la Liga de Fútbol 7 de Vigo. Ahora, ya solicitó inscribir a un equipo de fútbol 11 en la Segunda Autonómica (la UDO tenía plaza en Primera), y ya tiene el visto bueno de la Federación. Además, esperan incluir dos equipos en la Liga Gallega Promesas de fútbol 8.