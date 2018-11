Boca-River: la final del siglo desde Ourense

Boca y River disputarán esta noche (21:00 horas) la ida de la final de la Copa Libertadores. La Champions sudamericana. La pasión que desatan los dos clubes más populares de la Argentina traspasa fronteras y a pesar de la distancia que los separa de la "Bombonera" de Buenos Aires, el sentimiento de varios hinchas boquenses y riverplatenses que viven en Ourense palpitará con cada jugada.

Seguidores del Boca Juniors, también conocidos como los "xeneize" al ser fundado por seis inmigrantes genoveses, como Martín Vesprini, que a pesar que la mitad de su familia era de Racing de Avellaneda y la otra de Independiente, "mi tío Roberto fue el que me inyectó la pasión por Boca, llevándome muchas veces a la cancha. El único que era de Boca era mi viejo".

Ante este enfrentamiento histórico, el ex entrenador de la base en CD Ourense, la UDO, Pabellón y Ourense CF lo vive "como si estuviese allá. Estoy todo el tiempo guasapeando y hablando con la gente de allí, lo único que no voy a escuchar acá son las bombas que te tiran para festejar. Si ganamos o perdemos será menor la alegría o el dolor porque estoy acá".

Vesprini verá la final junto a toda su familia en Barra de Miño "y donde todos somos de Boca". Y añade un dato revelador de la pasión que tiene por Boca: "Mi hijo más pequeño se llama Román, por Riquelme"".

"Ya tengo la antena satélite"

El actual jugador del Carballeira, que llegó a Ourense hace 18 años, recuerda que siendo el menor de tres hermanos, "el mediano (Fernando) me inculcó ser de Boca, ver los partidos, comprarme camisetas y cuando iba al colegio la gran mayoría era de este club".

Diego Trícoli no duda: "Será un triunfo seguro por 1-0, en un partido reñido donde se van a cagar a patadas. Es un evento especial, único y podré verlo porque ya me colocaron una antena satelite".

Su compatriota Diego Barroso, que trabaja como panadero y vive en Luintra, no tenía más remedio que ser del cuadro "xeneize" porque toda su familia "es de Boca y me hice hincha por mi padre. Esta final se vive distinta porque acá no hay el ambiente de allá donde varios días antes se pican unos con otros. Luego las bromas si gana uno u otro. Creo que en este primer choque Boca saldrá a ganar y River a esperar, pero no se va a definir nada y quedará todo para el encuentro de vuelta".

Los "millonarios"

El River Plate, fundado en 1901 y al que apodan los "millonarios" o las "gallinas" cuenta con un buen número de seguidores en la provincia, como el fanático Julio Tere que llegó hace 14 años y vive en Ribadavia: "La pasión jamás se pierde y eso que mi viejo es fanático de Boca. Me gustó desde chiquito la camiseta y aparte cada vez que iba a la consulta de mi pediatra Cardozome me regalaba algo si le decía que era de River".

A través de internet sigue las evoluciones del equipo de Gallardo: "Me levanto a las dos o tres de la mañana para ver los partidos y a veces me voy a trabajar sin dormir. Desde luego que daría mucho por estar allí viendo esta gran final".

Julio Tere trabaja en Coren y para no perderse las dos finales "pedí permiso para cambiar los turnos. Mis compañeros me dicen que no puedo ser tan loco por un equipo".

Para este seguidor riverplatense "será una 'guerra' futbolística, un partido trabado donde aquel que meta un gol perderá tiempo".

"Es algo absolumente mágico"

El técnico del Toén FS es del River por un primo "que me metió el gusanillo, ya que toda mi familia era de San Lorenzo. Soy socio desde los 12 años. Mi hijo pequeño estudió en el colegio del club donde yo practicaba varios deportes, veía los entrenamientos del primer equipo y me reunía con los amigos".

Para Gonzalo Sousa, "si alguien quiere resumir la palabra fútbol hay que hablar de una final contra Boca. Es como que uno se ha preparado como si fuese a lograr la ilusión y el sueño de su vida. Es algo absolutamente mágico".

El entrenador del Toén FS no descarta el poder viajar para ver el partido de vuelta en el estadio Monumental: "Cuando nos clasificamos para esta final, mi hijo, que vive en Barcelona y tiene tatuado el escudo de River en el corazón, me dijo que si conseguía las entradas viajábamos. Estoy haciendo gestiones para poder ir".