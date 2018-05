La Primera echa el telón

La Liga 2017-2018, la más disputada de la historia en la zona noble, echa el telón el fin de semana. Para los conjuntos ourensanos se cierra una competición que sería facilmente olvidable de no ser por el descenso de un Cidade de As Burgas que dirá adiós el sábado a ocho años en la élite del fútbol sala femenino nacional.

Solo faltan tres cosas por saber, y una de ellas es ni más ni menos que el campeón. Cuatro equipos tienen opciones: Atlético, Universidad de Alicante y Roldán (70 puntos) y Burela (69).

El único que depende de sí mismo es el Roldán murciano. Si gana será campeón. Sale beneficiado de dobles y triples empates. Lo peor, que se mide al Universidad de Alicante, otro de los equipos inmersos en la lucha por el título. Las cuentas son las siguientes. Roldán será campeón si gana. Más difícil lo tiene empatando, pues necesitaría que no ganen sus partidos ni Atlético, que visita al descendido Soto, ni Burela, que recibe al Alcorcón. El Atlético, que gana el golaverage a UA, será campeón si gana y Roldán no logra los tres puntos. Alicante cantará el alirón si gana en Roldán y el Atlético no vence el derbi. Para que Burela se haga con el título deberá darse la cuadratura del círculo,pues debe ganar al Alcorcón, esperar un empate en el duelo Roldán-UA y que el Atlético no gane.

Por el medio, lo único que falta por saber es la última de las plazas para la Copa de España. La séptima plaza se la juegan el Poio (46) y Gironella (45). El equipo de Iria Saeta recibe a UCAM Murcia y el barcelonés visita al Móstoles.

Referente a la Copa, al Envialia le falta saber cuál será su rival en los cuartos de final. El equipo de Chipi finalizará sexto por lo que su rival será el tercer clasificado. Si la lógica se cumple será Burela.

Escapar de la cola

El colista Cádiz FSF, que la próxima semana será anfitrión en la Copa de España 2018, se jugará con el Burgas la última plaza. Las ourensanas marchan con tres puntos más por lo que a las andaluzas solo les valdría ganar el partido y además mejorando los dos goles de ventaja por los que las blanquiverdes ganaron en Os Remedios.