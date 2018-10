UD Ourense-Arosa, en Celanova

El campo Municipal de San Rosendo, en Celanova, vive esta tarde el partido de Tercera que enfrenta a la UD Ourense ante el Arosa, desde las 17:00 horas.

Los ourensanos llegan a este duelo sin que todavía nadie les ganase un partido, mientras los de Vilagarcia, que empezaron muy fuertes, acumulan dos derrotas en las dos últimas jornadas. Cierto es que ante Bergantiños y Racing de Ferrol, dos de los "cocos".

La única ausencia rojilla será una semana más el delantero Joni, que había comenzado a entrenar, pero que ha vuelto a resentirse y está pendiente de ver cual es el motivo de los problemas que arrastra. El resto, como es habitual en casa, todos convocados.

Por primera vez el equipo jugará como local lejos de O Couto, algo que para el técnico Fernando Currás no es mayor problema. "Está claro que preferíamos jugar en casa, pero entendemos que el campo de O Couto tiene que estar mejor de lo que estaba y creo que es una buena opción. Además, jugar en Celanova no va ser una excusa, ni para bien ni para mal".

Sobre el Arosa afirma que "es un rival que tiene historia, y sin desmerecer a nadie es de los partidos que gusta jugar. Está claro que es un equipo totalmente diferente al Compostela y que además tiene varias ausencias pero seguro que pone en liza un buen once". Y finaliza dejando claro que "debemos saber manejar bien el juego ya que ellos aún no perdieron ningún partido fuera de casa. Son fuertes, solidarios y saben adaptarse muy bien a lo que requiere cada partido pues no les importa no llevar la iniciativa".

Llega el Arosa en horas bajas. Dos derrotas consecutivas y varios jugadores sancionados y lesionados. Son baja segura Pablo González, por sanción, Carlos Torrado, por lesión, y están pendientes de lo que pueda suceder con Manu Rodríguez. Mientras, Chiqui y Javi Otero son dudas. El técnico Rafa Saez tiene claro que "nos espera un partido duro ante un rival que lleva cuatro temporadas ganando, esa inercia es lo que le ha dado mucha fuerza en este inicio".