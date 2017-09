La tragicomedia de Os Chaos

El CF Os Chaos, equipo fundado por José Manuel Rodríguez Nóvoa "Pepe Pego" en 1984, ha vuelto a ganar un partido de liga después de 1.224 días tras vencer al Maceda B por dos goles a uno en la jornada inaugural de la Tercera Galicia. Los abrazos, las sonrisas y las felicitaciones eran el preludio de un sexto puesto, que les da puesto de ascenso directo a la Segunda Galicia. Una clasificación histórica para un equipo que lleva más de dos décadas siendo colista permanente.

Podían habersela dedicado a Michael Robinson y Raúl Ruiz, después de ser protagonistas en el programa Caos FC de Movistar+. Ellos intentaron transformar el derrotismo del equipo ourensano, en ambición y ganas. No pudieron. Sin embargo, Pepe "Pego" dio con la clave este domingo. Por ahora. No es definitivo. La euforia pasó ayer a sorpresa y se queda ahora en incertidumbre.

El Maceda B ha presentado una denuncia ante la Real Federación Gallega de Fútbol por supuesta alineación indebida de un jugador del Os Chaos, precisamente del goleador del partido, Guille de Melo. Un guión inesperado para una semana que se presentaba festiva en A Penafita.

El equipo macedano alega que el delantero se encontraba en situación de baja médica, por lo que no podría jugar el partido.

En el otro lado, Francisco Fernández, delegado del filial del Maceda, reconoce que "fuimos conscientes de la irregularidad en la alineación cuando revisaron el acta en la intranet".

Cambio de guión

Fue un giro inesperado. Un jarro de agua fría caído sin querer, pero también con consecuencias. Ahora, Os Chaos tiene 72 horas para presentar las alegaciones oportunas, además de solicitar a la Mutualidad de Futbolistas Españoles a Prima Fija, informe y certificado de la situación médica del citado jugador. Serviría para enmarcar una victoria histórica que de momento se encuentra pendiente de un hilo.

El delegado ourensano de la Federación, Raúl Rois, asegura que "en estos momentos el resultado del partido sigue siendo 2-1, y el Os Chaos tiene un plazo de 72 horas para recurrir. El martes, una vez analizada toda la información, se tomará una decisión".

El protagonista de la presunta alineación indebida del Os Chaos, Guille de Melo, no se lo cree: "El 26 de marzo solicité la baja médica por un esguince de tobillo que me impedía desarrollar mi actividad laboral, y el 20 de abril solicité el alta voluntaria. A partir de ahí, me incorporé a mi trabajo y volví a jugar con mi equipo. No entiendo cómo puedo estar de baja médica si estoy trabajando y jugando sin ningún problema desde hace varios meses". Y añade una defensa más: "Pagué la ficha a principio de temporada y nadie me comentó nada". El delantero ha pasado de ser el héroe de A Penafita, a ser, por momentos, el malo de la película. Era una comedia donde el desenlace era la victoria, pero ahora aparecen los interrogantes.

El goleador del partido entregó a La Región una copia del alta voluntaria. Un documento que demostraría que la alineación era correcta. Pero, siempre hay un pero en todas las películas. El alta no está sellada porque según el centro médico al tratarse de una copia de la solicitud no "es necesario". La Federación considera que el documento sí debe de estar sellado para así poder dar validez al alta.

La película para que se vea buena, debe tener suspense. El Os Chaos ha visto como su record se ha puesto en entredicho, por un trámite administrativo cuando se ha ganado el derecho de la celebración más de tres años después. Deberá esperar en su butaca, porque el final de la película será el martes.