La UDO no sale de O Couto

La UD Ourense sigue otra semana más en O Couto. Será la tercera consecutiva y lo hace para recibir al Lugo B, antiguo Polvorín, equipo que le sucede todo lo contrario a los de Fernando Currás. Los lucenses parecen no tener casa. Hasta el momento han jugado todos sus partidos como visitantes, y este será el cuarto. Igual ese es el principal motivo por el cual los lucenses son colistas, ya que viendo su plantel todo hace pensar que deben de estar más arriba en la tabla.

Ese mismo pensamiento lo tiene también el técnico Fernando Currás, que no las tiene todas consigo para este partido y lo expresa con rotundidad. "A mí este partido no me gusta nada. Llevo toda la semana escuchando la palabra colista y eso me hace tener las orejas tiesas. Y más a estas alturas de la competición y cuando llevas los tres partidos como visitante y ante el Arosa, Compostela y Racing de Ferrol". Y sigue, "que la gente que acuda al campo vaya concienciada de lo que nos puede costar sacar el partido" y manda un recado también a sus jugadores "tengo claro que debemos afrontar el partido con exigencia máxima, sino no lo vamos a pasar mal".

Y tira de recuerdos para reafirmar sus palabras. "Nos enfrentamos a ellos en la final de la Copa de Campeones y este año en el triangular que jugamos en Oira, y no fuimos capaces de ganarles". El mensaje esta enviado, ahora queda plasmarlo sobre el verde.

En el aspecto deportivo, el técnico rojillo tiene a todos los jugadores a su disposición, aunque Dacoba y Luis González, que apuran su puesta a punto, no forzarán. El resto, como es habitual en los partidos de casa, están convocados.

O Couto, 18:00 horas.