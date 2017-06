Las finales, a punto

El centro deportivo Be One Padel Oira se convertirá hoy por la mañana en el epicentro del deporte de la pala, con la disputa de las finales de la IV liga Be One padel Oira La Región.

Atrás quedan tres rondas de fase de grupos y unas competidas eliminatorias que han ido definiendo a los mejores de la competición ourensana.

En su cuarta edición, más de 50 parejas disfrutaron de este formato de liga, en el que los mejores fueron escalando posiciones hasta definirse el cuadro final.

Durante la semana, se fueron disputando las eliminatorias, que hoy conocerán a sus campeones.

A las 10,30 horas los jugadores más jóvenes abrirán el fuego. La categoría BeJunior marcará el comienzo de las distintas finales, que se irán disputando sucesivamente.

A las 11.00 horas, será el turno de la final de Segunda masculina, categoría femenina y BeFree.

Y por último a las 11,30 horas, dará comienzo la Primera categoría masculina, en la que las dos mejores parejas de la competición buscarán el título.

Fiesta final

Una vez disputadas todas las finales, será el turno de la entrega de premios y la gran fiesta final de temporada. Desde las 13,30 horas, los asistentes podrán disfrutar de un catering mientras se reparten los trofeos a los mejores.

Además, también se sortearán diversos regalos entre todos los asistentes.