Las lesiones de Primera

Los últimos días no han sido fáciles en las plantillas de los equipos ourensanos en la Primera división de baloncesto masculino.



Tanto el Bosco Salesianos como el Viña do Campo tendrán a jugadores de baja por lesión en sus enfrentamientos ante Noia y A Estrada, respectivamente.



El más mermado por esta situación desde el inicio de temporada es el Bosco de Chema Royo. Con Manu de la Casa fuera durante tiempo indeterminado por problemas en una de sus rodillas, la semana pasada se unió Rubén Vila, con un tirón en el sóleo que le tendrá fuera de la cancha en principio, siete días más aunque el jugador ourensano ya hizo una prueba en el entrenamiento del jueves.



Ante las bajas, el técnico del club, Chema Royo, que estará ausente del encuentro ante el Noia (domingo, 17.00 en Salesianos) por compromisos con el Club Ourense Baloncesto cederá nuevamente el mando a su entrenadora asistente, Raquel Salgado y volverá a darle protagonismo a los jugadores junior, como hizo ante el Rosalía.



Por su parte, el Viña do Campo de Ribadavia, que durante la pretemporada había ido esquivando los problemas fisicos, recibió ayer una mala noticia durante el entrenamiento.



En un lance fortuito, el interior del club de Ribadavia, Hugo Álvarez sufrió una grave lesión al caer el peso de un compañero subre su rodilla, que apunta a que hará que termine su temporada tras la segunda jornada de competición.



A falta de una resonancia y el diagnóstico definitivo, el Viña do Campo viajará hoy hasta A Estrada (18.00 horas) para enfrentarse a un rival que logró su primera victoria del curso la pasada jornada ante el Porriño, lo mismo que sucedió con los de la comarca de O Ribeiro.



Tampoco estará en el partido ante los pontevedreses Darío Nieves, ausente desde el inicio de la pretemporada por un problema con el tendón rotuliano que no le permite entrenar.