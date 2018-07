Leti Gil vuela hasta el bronce

"Todavía no me lo creo". Es su respuesta a un enhorabuena que sonó recurrente en el teléfono móvil desde las ocho de la tarde en adelante. Y más que vendrán para una saltadora que ya es historia del atletismo ourensano. Leticia Gil es medalla de bronce en salto de longitud en el Campeonato de España al aire libre. Ahí queda eso.

"Me notaba bien y sabía que estaba bien, pero no creía que pudiese ser medalla. Había marcas mejores que la mía. ¿En qué salto hice la marca?", reconoce sincera y todavía desconcertada después de una tarde que no olvidará.

Fue en el tercer intento. Ahí clavó un 6.25 que sería además récord gallego de no ser por el exceso de viento favorable: "Cuando caí ya veía que era un salto muy largo. No sabía realmente cómo de largo, pero sí sabía que había sido un buen salto". Un salto de medalla de bronce.

Su entrenador y su novio

La primera mirada fue para su entrenador, Juan Carlos Álvarez. Una de las referencias en el salto y clave para entender la progresión y los resultados de una atleta lastrada en momentos clave. Leticia Gil llegó a Getafe sin rastro de esa maldita lesión en los isquiotibiales que la ha condicionado cuatro años seguidos cuando se acercaba el Campeonato de España: "Me volvió a condicionar. La semanas anteriores volví a competir con algo de miedo. Quería llegar aquí como fuese. Me notaba muy bien y quería competir en el Campeonato de España".

La segunda mirada fue a su pareja. Carlos Revuelta estaba en ese momento en el foso de lanzamiento. Complicado concentrarse cuando tu novia está a punto de ser medallista. Acabó noveno en martillo (5.29), pero seguro que supo a récord personal.

En longitud quedaban tres saltos más, los de la mejora, pero ya nadie fue capaz de apartar a Leticia Gil del cajón. Por delante, la campeona de España Juliet Itoya (6.80) y Fatima Diame (6.43). Nadie más. Un bronce del que presumirá el martes en casa, en O Barco. Una medalla para poner otra vez en valor el trabajo con este deporte en una villa que pule diamantes sin descanso. Gil toma el relevo de Luis Moro o de Eva Arias. Todos salidos de Calabagueiros.

La protagonista esta vez se cuelga la medalla con la camiseta de otro club, pero el lugar en el DNI no se lo puede cambiar nadie.

El martes vuelve a O Barco

En un mes cumple 27 años. Hace ocho que se marchó a Madrid para confirmar en la residencia Blume todo lo bueno que le enseñaron en Valdeorras. Para pulirse con los mejores y tratar de conocer su verdadero techo. Y también para insistir en su otra pasión, los animales. Unas asignaturas la separan de terminar una carrera de veterinaria que se está resistiendo.

El martes estará de vuelta en casa. Con ella, su conejo Lusco y las tortugas Castañeta y Bola. Las mismas que la acompañaron cuando hizo por primera vez la maleta de ida. Ahora en ella trae una medalla. Aunque todavía no se lo crea.

Los ourensanos: además de Leticia Gil, otros tres atletas ourensanos compitieron ayer en la primera jornada del Campeonato de España. El único hombre, Carlos Revuelta, fue noveno en martillo (59.29). Entre las chicas, Enma Valencia se quedó a las primeras de cambio en los 100 metros vallas. Fue sexta en su serie. En una de las últimas pruebas de la jornada, el 3.000 obstáculos, la veterana Eva Arias fue octava con un tiempo de 10:39.77.

La tudense, pero del ADAS, Leticia Fernández Barbosa, fue cuarta en la prueba del 1.500 y no pudo llegar a la final.