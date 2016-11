No hubo partido. Y no porque el Verín no pusiese todo de lo que dispone en intensidad y orden. Sencillamente porque a 27 de noviembre el Arenteiro es mejor. Muy superior. Quizá la diferencia lógica entre un equipo que aspira a jugar en Tercera División con argumentos tangibles y uno que sigue acumulando boletos para el descenso a Primera Galicia. En la suma sale un líder al que aplaudir por el recital que dio en la primera mitad y un colista al que respetar por no bajar la cabeza y seguir peleando aún sabiendo que ya no había puntos en juego.



La emoción quedó para días mejores. El Arenteiro ganó el partido en diez minutos, goleó en los 20 siguientes, se gustó en toda la primera mitad e hibernó en la segunda.



Dani Vázquez y Rubén Arce fueron los mejores de un muy buen Arenteiro, en el todos funcionaron. Con más marchas físicamente, hermético atrás, lúcido en el centro del campo y efectivo arriba.



El delantero avisó a saque de esquina a los dos minutos y clavó en la escuadra el segundo balón que tocó. Una pelota sin aparente peligro al borde del área que teledirigió a la red. Golazo (0-1). Y tras el saque de centro, una internada de Arce y en el mano a mano definición de entrenamiento (0-2). Tres puntos más para el líder.



Porque para entonces ya se veía que al Verín le cuesta dar tres pases seguidos, mantener el equilibrio en las dos mitades del campo y sobre todo crear peligro. Para eso hay que tener más talento del que dispone Anxo Valcárcel. También para defender. El tercer gol del Arenteiro fue a propósito. Entre el lateral y el central se empeñaron en dejar solo a Dani Vázquez para que marcase su tercer gol de la temporada. Y en el cuarto, Carlos de Dios se acercó a la portería a medias entre la calidad y la condescendencia para dejar finalmente que Arce fusilase a Jorge Salgado (0-4).



En el vestuario el Arenteiro cambió la equipación por el pijama y el albornoz. Se puso cómodo y disfrutó de lo que quedaba. Se limitó a respetar al rival y su entrenador a dar minutos a quienes más los necesitan y a dosificar a alguna de sus referencias.



En pantuflas el fútbol es otro. Más sosegado, menos atrevido. El Verín lo aprovechó para nivelar la balanza. Con esa permanente sensación de que ataca en un campo cuesta arriba pero ya con más posesión, menos agobios y alguna que otra llegada.



David Rodríguez pudo marcar una mirada al reloj antes de recompensar el esfuerzo de su equipo. Hizo bueno un pase en profundidad y definió por arriba ante Pachi. Justo con un Verín muy inferior al rival y a unos cuantos equipos más en esta competición pero notable en actitud.



El Arenteiro está en otra pelea y tiene pizarra y fichas para ganarla. Por ahora ya es líder en solitario y acabando la primera vuelta eso ya no lo mueve nadie. Ascenderá o no, pero O Carballiño tiene equipo con el que ilusionarse hasta el mes de mayo.