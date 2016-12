Llega el "Boxing Day", fútbol navideño en Inglaterra

La puesta en escena del conocido como el `boxing day` pone a prueba la racha imperial del Chelsea, que recibe al Bournemouth para agrandar su relación de victorias seguidas, con el registro del Arsenal del 2002-2003 en el horizonte.



El cuadro londinense, que hace días venció a domicilio al Crystal Palace y firmó la mejor trayectoria de su historia -once triunfos consecutivos- espera en Stamford Bridge al cuadro de Dean Court.



Es el boxing day uno de los días especiales en la competición inglesa. Mientras la mayoría de las ligas del Viejo Continente se detiene, la Premier intensifica su programa. El día 26 de diciembre es una fiesta de la competición, que ha absorbido para su fútbol una tradición gestada entre la nobleza y sus empleados en la Edad Media.



Llega en lunes, en esta ocasión, la penúltima sesión del año. Ocho de los diez encuentros de la decimoctava fecha están incluidos. Los dos restantes quedan para el martes (Liverpool-Stoke City) y el miércoles (Southampton-Tottenham).



El Chelsea del italiano Antonio Conte pretende alimentar su trayectoria y su renta. Líder solvente con seis puntos de ventaja con el Liverpool, siete sobre el Manchester City y nueve respecto al Arsenal a falta de dos partidos para el cierre de la primera vuelta, el cuadro londinense tiene ahora entre ceja y ceja dar caza a los catorce triunfos seguidos que consiguieron precisamente los `gunners` hace catorce años.



Todo es propicio para los blues, que rentabilizan el buen momento de su delantero, el hispano brasileño Diego Costa, que ha participado en más de la mitad de los goles que acumula su equipo (13 tantos y cinco asistencias). Su rival, el Bournemouth, es frágil a domicilio. Solo ha ganado uno de sus diez últimos partidos como visitante.



Al acecho está el Manchester City de Pep Guardiola, cada vez con menos margen de error. Han enderezado el rumbo los `citizens`, dañados en las primeras semanas del mes con las derrotas seguidas ante el Chelsea y el Leicester. Pero los éxitos contra el Watford y, sobre todo, ante el Arsenal, han reanimado al cuadro del entrenador español, que visita al KCOM Stadium, recinto del colista, el Hull.



Peor está el Arsenal, dominador de la tabla durante el inicio del curso y caído ahora a la cuarta plaza y acosado por los que van por detrás: el Tottenham y también el Manchester United, ya a solo cuatro puntos.



El equipo de Arsene Wenger, malparado en sus dos reciente compromisos, frente el Everton y el City, incapaz de puntuar, espera en el Emirates al West Bromwich, que alterna buenos y malos resultados y que está anclado en el ecuador de la clasificación.



El Leicester acumula tres encuentros sin ganar en sus últimos cuatro compromisos. El conjunto de Clauido Ranieri aspira a traspasar a la Premier la impecable imagen que ofrece en la Liga de Campeones. La amenaza del descenso planea sobre el campeón, que en la pasada jornada, sin embargo, fue capaz de enmendar una desventaja de dos goles y puntuar en el Bet365 Stadium ante el Stoke City (2-2).



Pero solo una victoria le distancia del Sunderland, el equipo que marca el descenso. Antepenúltimo en la tabla visita al United en la vuelta del técnico escocés David Moyes a Old Trafford, donde trabajó hace dos temporadas, como fallido heredero de Alex Ferguson.



Se presenta el United alentado por su mejoría. Tres victorias seguidas han situado al plantel de Jose Mourinho con el panorama despejado y la vista hacia la parte alta. A un paso de los puestos europeos que marca el Tottenham pretende rentabilizar las dudas de su adversario, presionado por su mala situación en la tabla.



El Middlesbrough de Aitor Karanka visita el estadio Turf Moor y al Burnley, que languidece con las derrotas seguidas frente el West Ham y el Tottenham. El `Boro` pretende encontrar en el boxing day el despegue en la competición después de ganar el domingo al Swansea.



El equipo galés, por su parte, espera en el Liberty Stadium al West Ham, que ha reconducido su situación después de un inicio plagado de dudas. El cuadro del croata Slaven Bilic, revelación el pasado año, acumula tres partidos sin perder con dos victorias seguidas. Aire para el conjunto de Londres, anclado varias semanas en la parte baja. El Swansea, sin embargo, comparte el último lugar con el Hull.



El Boxing Day se abrirá, sin embargo, con el encuentro del Vicarage Road, en Watford, frente el Crystal Palace. Será el estreno en el banquillo visitante de Sam Allardyce, elegido responsable del equipo hace algunas horas.



A pesar de sus dos derrotas consecutivas el Watford contempla una posición desahogada en la tabla. No tanto el Crystal Palace, situado solo un lugar y un punto por encima de los puestos de descenso y con el lastre de tres encuentros seguidos sin ganar.



La jornada se completará el martes y el miércoles. El martes, el Liverpool defiende su segundo puesto en la tabla en Anfield contra el Stoke City, que lleva dos empates seguidos. El miércoles, el Tottenham de Mauricio Pochettino acude al St. Mary`s Stadium, escenario del Southampton, uno de los equipos reveladores de lo que va de ejercicio