Lucas: “Lo más importante ha sido el ascenso”

El portero de la UD Ourense, Lucas Sierra (Zurich, 19 de junio de 1986) ha conquistado el galardón de ser el menos goleado de la Primera Galicia, tras encajar 17 tantos en 25 partidos disputados.

"Para mí lo más importante era ascender con el equipo y ese objetivo se ha cumplido, con lo cual es más que suficiente. Debo reconocer", comenta el cancerbero unionista, "que este fue un año de los más cómodos, donde he pasado partidos sin tener que hacer ninguna parada ya que el equipo tenía un nivel superior para la categoría".

Su temporada había comenzado de forma positiva, "pero luego tuve una lesión que me mantuvo bastante tiempo parado. Reaparecí, pero fue con muchísimos dolores y porque cayó lesionado Samuel. De todas maneras, entre ambos hemos defendido con dignidad la portería de la UD Ourense".

Después de estar las últimas campañas sufriendo con el Celanova, el meta Lucas Sierra volvió a disfrutar del fútbol. "Es cierto, pero llegué a un equipo bueno que rindió a un buen nivel durante toda la temporada, y en lo personal ha sido un año bonito, pero ahora pienso que puede que llegue el tiempo de retirarse y dejar que otros disfruten de este deporte".

El trofeo Zamora de la Primera Galicia que recibió 17 goles (nueve en casa y ocho fuera) llegó en su día a jugar a un nivel semiprofesional, "pero en su día lo dejé por motivos personales y me dediqué a jugar con mis amigos en Celanova para pasarlo bien".

Pero un día golpeó a su puerta la UD Ourense. "Cuando surgió era para colaborar con este club para que muy pronto pueda volver a estar donde le pertenece, ya sea Segunda B o Segunda División. Creo que por afición, por estadio y todo lo que le rodeó, se merece mucho más".

A la hora de valorar la actuación del equipo, el portero unionista no dudó en responder que se trataba de un grupo de amigos, "que sabíamos lo que queríamos desde un principio y eso se vio reflejado en todos los campos, donde nunca hubo un altercado y sobretodo no dejamos mal parado el nombre del club".

Pablo Pérez

Sierra no se ha fijado mucho en la actuación de otros porteros de la categoría, aunque reconoció que Pablo Pérez, del Ribeiro, con el que mantuvo una disputa por ser el menos goleado de Primera, "podía estar en una categoría superior. Mientras que de los equipos no me extrañó, por plantilla, lo hecho por el Velle, Arnoia y Ribeiro".

La continuidad de Lucas Sierra está en el aire. "No se que decisión tomaré, porque no es lo mismo jugar aquí que ir cada 15 días a Pontevedra. Por eso, tanto si me quedo como si no sigo estoy contento porque el club está haciendo las cosas muy bien y desde luego le deseo grandes éxitos, que puedan ascender y que la gente que venga luche para poder colocar a la Unión Deportiva Ourense donde se merece".