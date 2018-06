Luis Silva, la apuesta del Bande

Hace unas semanas el técnico Iván González hacía pública su decisión de no continuar en el Bande y de fichar por el Arnoia de Primera Galicia.

Después de un período de reflexión de la junta directiva encabezada por José Antonio Armada, el equipo banduense ya tiene nuevo entrenador, se trata de Luis Silva "Choco" (Ourense, 1980), que el pasado sábado se despedía del Covadonga después de ganar la Copa Diputación B. "Ha sido un año fantástico en Covadonga, no puedo pedir más. Poder despedirme ganando una final en O Couto ha sido un bonito final, parece que se puso una piedrecita encima de la otra para que fuera más sencillo todo. Me llevo un recuerdo inolvidable, ver a los jugadores tan felices es algo que me llena de satisfacción", sostiene el exentrenador del Covadonga.

El flamante nuevo técnico banduense, que como jugador se formó en la base del Atlético de Madrid y que destacó en el Nogueira o Ponte, asegura que "uno de los motivos que me hizo decidirme por el Bande fue la categoría. Poder entrenar en Preferente es un gran reto para mí. Además, el hecho de iniciar un proyecto prácticamente nuevo es algo que también me agrada".

En su única temporada en Covadonga, el estilo de juego del equipo se caracterizaba por ser alegre y valiente, una propuesta que pretende mantener en su nuevo club: "Soy un entrenador al que le gusta que mis equipos sean intensos, solidarios, trabajadores, que asuman riesgos y que sean ofensivos. Además, tengo la ventaja de que las dimensiones del campo del Bande son muy similares a las de Eiroás, por lo que ya estoy acostumbrado a entrenar y jugar en esas circunstancias".

Proyecto a largo plazo

En cuanto al objetivo marcado para la próxima temporada, Choco reconoce que "aún estamos confeccionando la plantilla y es demasiado pronto para fijarse una meta. Además, es un proyecto a dos o tres años en el que queremos contar con gente joven. Por lo que lo primero es conseguir la salvación lo antes posible".

En el fútbol es habitual las comparaciones, y Luis Silva llega preparado para ello. "Sé que se va a comparar a mi equipo con el de la temporada pasada, pero soy consciente de que los objetivos no son los mismos, por lo que yo intentaré ayudar a darle un aire nuevo al club".

Asimismo, en cuanto a cómo fue se fraguó el fichaje, el técnico ourensano asegura que "soy una persona valiente y con mucha iniciativa, es cierto que tenía ofertas de otros equipos, pero cuando recibí la llamada de Armada, pensé que sería una gran oportunidad y por eso decidí aceptar la propuesta que me hizo el presidente".