Luis Silva: "Por qué no vamos a soñar"

El Bande parece ir cogiendo el ritmo de la Preferente. Tras un inicio muy complicado, los últimos resultados le acercan a la zona media de la tabla clasificatoria.

El entrenador del equipo Luis Javier Silva, conocido como "Choco" entiende que el proceso es natural ya que "el equipo es casi nuevo. Llegué esta temporada y también muchos jugadores lo que requiere un periodo de adaptación". Un técnico que también es novato en la categoría como él mismo reconoce. "Venía de Segunda Galicia y muchos jugadores del fútbol provincial, el comienzo fue complicado y además empezamos muy justos. Poco a poco nos fuimos conociendo, intentando adaptarnos y, aunque nos falta mucho, vamos creciendo".

Y eso que el Luis "Choco" no se conforma con lo fácil. "Soy un entrenador muy exigente pero también es cierto que tengo que reconocer que venía de Segunda y pensaba que en Preferente los jugadores ya tenían otro nivel, otros conocimientos tácticos y otros fundamentos. Eso sí que fue algo que me llamo la atención". Un detalle al que no le encuentra explicación, "igual es que el trabajo que se hace en la base no es bueno, no lo sé, pero vamos a intentar aprender, corregir y mejorar".

Un Bande que se parece muy poco al de la pasada temporada cuando peleó por el ascenso casi hasta el final del curso. En esta las cosas son totalmente diferentes. "Nuestro objetivo es muy claro y lo primero es lograr la permanencia. Aunque a mí me gusta ser optimista y por qué no soñar. Lo primero es conseguir la salvación pero una vez conseguida, todo lo que se consiga bienvenido sea".

"Tenemos que dar más"

Y dentro de ese optimismo controlado, Luis Choco piensa que "el equipo cada semana que pasa va a más. Yo pienso que aún no estamos dando todo el potencial que tenemos, necesitamos alcanzar una estabilidad que considero que ya empezamos a tener", aunque también sabe que "hasta febrero o marzo no vamos a saber por lo qué vamos a pelear".

Tiene una clave en la que sustenta todas sus opiniones: "El grupo de trabajo es espectacular. A todos los entrenamientos acuden los 21 jugadores de la plantilla y eso es algo fundamental que a la larga tiene que dar sus frutos". Por el momento de los últimos doce puntos en juego han logrado ocho. Van por el buen camino, sin duda.