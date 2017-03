Mamun, oro en Río, estará en el Vila de Ribadavia

El Club Marusia ha vuelto a superarse. El organizador del torneo de gimnasia rítmica Vila de Ribadavia-Ourense Vila Termal ya tiene protagonista para impartir la 'master class' del 15 de abril en el Pazo Paco Paz. Será nada menos que la gimnasta rusa Margarita Mamun (Moscú, 1 de noviembre de 1995), medallista de oro en el 'all around' de los Juegos de Río 2016.



El Sábado Santo la campeona olímpica compartirá tapiz y conocimientos sobre el manejo de los diferentes aparatos de la rítmica con decenas de jóvenes gimnastas y entrenadoras llegadas de todos los puntos de la geografía nacional.



La artífice de la presencia de otra campeonísima en el torneo del Marusia no es otra que Pili Cobelas, entrenadora del club con sede en Ribadavia, que con anterioridad ya contó con gimnastas de la talla de Anna Bessonova, Neli PIschelina, Olga Kapranova o Silvia Miteva.



Más de un millar de gimnastas



El torneo, que se desarrolla entre el 13 y el 15 de abril, cuenta con 1.100 deportistas inscritas. En Ribadavia, el 13 cita para los conjuntos escolares y de promoción, el 14 para las individuales de promoción, base y federado, y en Ourense el 15 con la master class de Mamun.