De Marchi: "Esta victoria supone una liberación"

El italiano Alessandro De Marchi (BMC) consideró "una liberación" su triunfo de etapa en la Vuelta a España de este miércoles en Luintra, tras tres años sin triunfos, después de una escapada en solitario en la que fue más fuerte que el colombiano Jonathan Restrepo (Katusha), segundo clasificado.

"Cerré los ojos al entrar en meta en un gesto de liberación, ya que después de tres años sin ganar te invade la desconfianza. Con esta victoria tan especial, que es la tercera de mi carrera en la Vuelta, me libero y creo que he cumplido conmigo y con el equipo", dijo en meta.

De Marchi, de 32 años, declarado ciclista supercombativo del Tour 2014, se sintió "muy feliz con una victoria especial"

"He esperado mucho por vivir este momento. He tenido 3 años de altibajos, sin resultados. He trabajado mucho durante este tiempo y me encuentro de nuevo en buenas condiciones".



El hecho de desaparecer el BMC como patrocinador del equipo en 2019 y pasar la mayoría de la actual plantilla al equipo polaco del CCC, nuevo dueño de la formación, no supone un problema ni motivo de tristeza para los ciclistas de la escuadra estadounidense.



"El año que viene no cambiarán mucho las cosas porque vamos a seguir todos. Es el último año con BMC y tenemos que dar las gracias al patrocinador por su apoyo. Todos estamos contentos y no hay motivos para la tristeza".



De Marchi explicó que se santiguó en meta porque es "muy cristiano" y besó el tatuaje de su brazo izquierdo "porque llevo frases relativas a mi familia, que es lo más importante que tengo".