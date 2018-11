Marta da por disipadas las dudas

Una plantilla con muchos cambios, incluido el máximo responsable técnico, llena de juventud y con un inicio de temporada más que complicado. Lo normal habría sido que al Ourense Envialia se le atragantara este arranque de curso, pero nada más lejos de la realidad: invicto tras seis jornadas y con 12 puntos en el zurrón, el conjunto blanquinegro se mueve por la zona noble de la Primera División. Hasta la capitana Marta Rodríguez está "un poco sorprendida positivamente por este comienzo", aunque también tenía claro que "el equipo trabajó muy bien en pretemporada y confiábamos en que las cosas salieran bien, pero hasta el momento van un poco mejor de lo esperado".

La "10" del Envialia tampoco quiere euforias desmedidas y por ello llama "a la calma. Igual que un partido no se gana en el minuto 1 la valoración de una temporada debe hacerse al final. Las cosas van muy bien, pero debemos ser conscientes de que somos un equipo en construcción y todavía tenemos mucho margen de mejora. Sin ir más lejos, el sábado ante Femisport tuvimos diez minutos muy malos que podrían habernos costado muy caros en caso de hacerlos ante un rival más importante. Debemos ir aprendiendo".

El aforismo del Cholo tiene versión propia en Marta Rodríguez. "Siempre han llegado fichajes al equipo pero es la primera vez que el grupo cambia tanto de un año para otro. Estamos todavía en fase de acoplamiento y por eso debemos ir poniéndonos pequeños objetivos y a corto plazo. Tenemos que ir semana a semana. Ya llegará el tiempo de marcarnos metas a medio o largo plazo al finalizar la primera vuelta", añade.

La capitana del Envialia continúa sincerándose: "Debo reconocer que ya me había mentalizado para sufrir en este inicio de temporada. No tenía miedo a perder, lo que más temor me metía era no ser un equipo competitivo pero la verdad es que hemos demostrado que sabemos competir, incluso ante los grandes. Estamos muy contentas".

El sueño de Marta

Marta, que ha vivido todas las épocas doradas del equipo ourensano, ya tiene su sueño para este grupo de jugadoras. Mira al futuro y sueña despierta reconociendo que "la idea es mantener este bloque, ya que además tenemos un filial que está con los mejores de Segunda. Si somos capaces de mantenerlo y el equipo trabaja como hasta el momento y evoluciona como esperamos volveremos a estar luchando con los de arriba una vez más. No sé si ganando títulos, porque eso es muy difícil, pero seguro que llegaremos muy arriba".

La jugadora del Envialia reconoce que la faceta goleadora "nunca fue mi fuerte" pero los datos dicen que hasta el momento es la máxima artillera del equipo. "Intento aportar siempre aunque los goles del sábado fueron uno llegando al segundo palo y el otro de estrategia. Si mis goles sirven para ganar perfecto, pero lo importante es que el equipo no dependa de una sola jugadora para marcar y eso es lo que está sucediendo esta temporada. Por encima de todo lo importante es el equipo y esa está siendo la clave de la buena marcha esta temporada, el equipo".

Y el sábado, duelo gallego

El Envialia visita el sábado a otro de los recién ascendidos, Amarelle, en un duelo gallego que "no será sencillo. En pretemporada jugamos dos partidos ante ellas: uno lo empatamos y otro lo ganamos 1-2. Salen bien a la contra y por ello me extraña que todavía no hayan marcado. Toquemos madera para que no los metan todos contra nosotras", finaliza Marta Rodríguez, la capitana del Envialia.