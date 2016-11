Al Maside le faltó rematar

El empate entre Ribeiro y Maside tal vez deje más satisfechos a los locales por cómo se desarrolló el partido que, cubrió las expectativas previas entre dos equipos que seguirán dando guerra en la liga.



Desde un primer momento la apuesta de ambos conjuntos fue la portería rival. Y el primero que hizo diana fue el Ribeiro en una falta lateral que Gorka no retuvo y que Peli no desaprovechó para poner el 1-0. Pero tres minutos después el Maside igualaba. Un pase al espacio de Canexón a Bulicas que definió con un remate cruzado.



Las emociones no acabaron y los errores visitantes tampoco. En esta ocasión Rodrigo canalizó en el punto de penalti un despeje corto y clavó por la escuadra un buen derechazo para establecer el 2-1. Tal vez era un premio excesivo, pero el oportunismo de sus defensores lo hizo posible.



Los masidaos no renunciaron al toque de primera , pero el Ribeiro pudo ampliar la ventaja, aunque el tiro de Lamelas esta vez Gorka lo supo controlar en dos tiempos. Y a continuación la buena respuesta de Pablo desvió un remate de Óscar.



La presión de los masidaos en la segunda parte comenzó con un diaparo de Bulicas que salvó con el pie Pablo y luego un zurdazo de Óscar que se metía contra el palo. Pero una magistral definición de Manu puso las cosas en su sitio y, después, pudo dar la victoria, pero otra vez fue providencial la intervención de Pablo.