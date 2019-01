Media liga por delante para afianzar objetivos para el Sala Ourense y el Tres Cuñados

Se terminaron las vacaciones en la Segunda B masculina de fútbol sala. La competición regresa con el inicio de la segunda vuelta. El Sala Ourense, la revelación del grupo al cerrar la primera vuelta en la cuarta plaza, y el Tres Cuñados, que ha ido de más a menos este curso, tienen media liga por delante para afianzar sus objetivos: en el caso del primero cerrar la permanencia y asentarse en la categoría, y para los valdeorreses reaccionar cuanto antes y con ello mantener viva la lucha por los puestos de Copa del Rey.

En el Sala Ourense solo piden que 2019 se parezca al recién finalizado 2018, el que significó el regreso a las categorías nacionales en la primera mitad de año con el título en Tercera y el ascenso, y el que le llevó a la zona noble de Segunda B después de un primer acto para enmarcar. "Ha sido un año espectacular, dominando Tercera con autoridad y situándonos ahora en la cuarta plaza en la categoría superior. Lo único que buscamos es salvar la categoría holgadamente, ir dando minutos a los jóvenes porque la cantera es la base de nuestro proyecto de futuro, y además ofrecer una buena imagen para enganchar a la gente en Os Remedios con el fútbol sala", afirma Kike García, entrenador del Sala Ourense.

El técnico ourensano no quiere sorpresas y por ello reconoce que "no debemos perder la perspectiva, es verdad que vamos cuartos, y por méritos propios, pero la diferencia entre ir ahí y estar décimos no es demasiada por lo que trataremos de mantener la misma intensidad de trabajo en una competición muy dura y en la que somos uno de los presupuestos más bajos. El exigente inicio de liga nos ayudó a conocer nuestra fortaleza mental y nos demostró que estábamos preparados para competir ante cualquiera y la verdad es que después las cosas nos salieron perfectas. Ahora debemos intentar que las cosas sigan por el mismo camino, porque tenemos la experiencia de hace tres años".

Calabagueiros anhela cambios

De más a menos, a la inversa que sus vecinos. Esta fue la trayectoria del Tres Cuñados en el primer tramo de liga. Maravilló en el arranque, llegando a ir líder, pero llegó al ecuador de la competición en la séptima plaza. "La verdad es que últimamente jugamos como nunca pero perdemos como siempre. Algo estamos haciendo mal en la finalización cuando dominando tanto nos cuesta horrores marcar goles. Los rivales se nos están metiendo atrás y nos está costando", lamenta el técnico Xocas Miranda.

Quizá las expectativas hayan sido demasiado altas pero ahora hay que olvidarse de otras cosas y pensar en luchar por la tercera posición para volver a disputar la Copa del Rey. Además, nos centraremos en la eliminatoria de cuartos de final de Copa Galicia ante el Noia".

Narón y Albense

Coruñeses y salmantinos son los rivales de Sala Ourense y Tres Cuñados el sábado. En Narón, desde las 18:00 horas, cita de altos vuelos entre el tercer y el cuarto clasificado. Una hora después en Calabagueiros los de Xocas Miranda se miden al Albense, que es décimo.