Miki López: "Me merecía otra salida"

El pasado sábado, a la conclusión del partido y luego de atender a los medios de comunicación, Miki López, conocía que no seguirá al frente del Barbadás la próxima temporada. Aunque para ello tuvo que forzar la situación, si no igual todavía hoy no lo sabría.

Es la manera que escogió el club azulón para 'comunicárselo'. Aunque antes se encargó de mandar mensajeros para que llegara la noticia a oídos del técnico. Incluso en la tarde del viernes, antes del entrenamiento, tenían prevista una reunión que finalmente desde el propio club fue suspendida.

Al final, no hubo más remedio y se lo dijo el director deportivo, eso sí, a pie de campo y en una conversación muy informal. Desde la directiva, aún a día de hoy, nadie le ha dicho nada. Es algo que Miguel López Lorenzo,"Miki" López, no acierta a comprender. "Me parece surrealista. Mi actitud, desde el primer día que llegue al equipo, fue de respeto y profesionalidad con todo el mundo. Por eso creo que merecía otra salida y pienso que me lo debían haber dicho mucho antes"dice el técnico.

Y va más lejos al afirmar con rotundidad que "las formas no fueron las acordes a un club de Tercera división. Era una decisión que tenían tomada y uno, que ya lleva unos cuantos años en esto, ve venir las cosas. Lo suponía y lo esperaba, pero te mentiría si no te dijera que me hubiera gustado que fuera de otra forma. Pienso que me lo merecía".

Un técnico que por más vueltas que le da, no le encuentra lógica y menos al escuchar los motivos que le esgrimieron: "Lo primero que me dijeron es que consideraban que tenía que haber un cambio de entrenador y lo segundo es que pensaban que había equipo para haber quedado más arriba".

Aunque aquí sí quiere matizar que "ellos me pusieron el cuerpo técnico y la plantilla. Es cierto que lo acepté por las ganas que tenía de entrenar en Tercera, pero con todo, entiendo que logré encajar bien el puzzle y que al final salió todo bastante bien". También manda algún recado: "Soy un entrenador que cuando se meten en mis funciones le paro los pies a quien sea. Yo mandó en mi trabajo, otros que se metan en el suyo".

Y recuerda que "al principio de temporada había muchas dudas, se fue gente importante y llegaron muchos jugadores nuevos, no era fácil unir todo eso, pero pese a los inconvenientes, al final salió bien y logramos la salvación un mes antes de finalizar la competición".

¿El futuro?

Ahora le quedan dos entrenamientos antes de dejar el equipo. El primero fue en la noche de ayer y el último será este jueves. A partir de ese momento se irán de vacaciones. Miki tiene claro que "lo primero que voy hacer es disfrutar de la familia ya que el año fue duro y el coco ya me pedía parar. A partir de ahí, esperar, pero no tengo ninguna prisa".

Por último,, quiere darle las gracias a su plantilla ya que "desde el primer momento se implicaron mucho y me respetaron hasta el último día, algo que no es nada fácil".