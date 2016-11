El minibasket se hace sitio

Disfrutar al máximo del baloncesto. Este es el objetivo principal del I Torneo Carmelitas La Región de minibasket. Un primera edición de una cita que quiere cubrir un hueco en el abanico de eventos deportivos de la ciudad. Organizado por +Deporte La Región y Carmelitas, el torneo tendrá lugar el sábado en el polideportivo Vedruna, a lo largo de toda tarde. Tiene una finalidad lúdica y no competitiva. Los partidos tendrán su marcador pero non computará para ninguna clasificación.



Los protagonistas absolutos serán los pequeños, benjamines y alevines, mixtos y femeninos. 13 escuadras. Equipos de cinco clubes ourensanos: Carmelitas, Franciscanas, Val de Lemos, Allariz y Divino Maestro. Todo arrancará a las cuatro de la tarde en las dos pistas habilitadas para la celebración del Torneo. Los duelos entre Carmelitas y Franciscanas A, de alevín mixto, y el que medirá al Carmelitas A frente al Franciscanas de benjamín mixto, abrirán un cartel que se extenderá hasta las 19:35 horas, momento en el que arrancarán los últimos encuentros. Después, tiempo para la clausura, con el fin de fiesta para todos los participantes y asistentes. Los partidos serán pitados por colaboradores del CCVedruna, un grupo formado principalmente por sus seniors y júniors.



Para Suso Garrido, organizador y entrenador del Carmelitas, el torneo llega el momento más oportuno. "Tanto nosotros como el resto de equipos, llevamos tiempo entrenando pero sin competir. La semana que viene arrancamos, y esta cita sirve como previa, que los chavales ya tienen ganas de jugar partidos". Siempre destacando el lado festivo del I Torneo Carmelitas La Región de minibasket. "El objetivo claro es que sea una tarde lo más lúdica posible. Una convivencia entre los niños y los padres, que se van a ver muchas veces durante el recorrido deportivo de los pequeños".



Para ello, se reunió a un cartel de escuadras parejas, para que los duelos sean nivelados y la diversión de los participantes esté garantizada. "No se trata de ganar, es un torneo formativo", recuerda Garrido. El sábado, el minibasket ourensano da el pistoletazo de salida con el estreno de un torneo muy oportuno.