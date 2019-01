Mitogo dice adiós a la temporada y Pachi sopesa dejar el Arenteiro

Malas noticias en Espiñedo. El delantero de origen guineano David Edu Garcia Mitogo ha dicho adiós a la temporada. El delantero del equipo carballiñés sufre la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tendrá que estar de baja seis meses. La lesión se la produjo entrenando en el campo de A Uceira y el jugador ya se di cuenta en el mismo momento del la gravedad. "Iba corriendo por una pelota cuando pisé mal y ya en el momento ya me di cuenta de que era algo grave". Se sometió a una resonancia a nivel particular y el veredicto fue claro: rotura de ligamento en la pierna derecha.

De todas formas, hoy por la mañana tiene cita con el traumatólogo de la mutua para una nueva exploración, y seguramente le pedirán una nueva resonancia, pero el jugador tiene claro que el diagnostico volverá a ser el mismo.

David Mitogo prefiere poner buena cara al percance: "Qué le vamos a hacer, son cosas que pasan en el fútbol y no debemos darle más vueltas. Ahora toca asumir que ya está y mirar para delante". Su idea es "poder operarme cuanto antes ya que está temporada tengo claro que se terminó para así empezar la recuperación y estar listo de cara al año que viene".

No es la primera vez que sufre una lesión así. El delantero verde recuerda perfectamente su anterior lesión de gravedad. "Fue hace ocho años. Estaba en la Ponferradina en el año que logramos el ascenso a Segunda. Alternaba el primer equipo con el filial y también me rompí los ligamentos de la rodilla (en aquella ocasión la izquierda). Estuve siete meses sin jugar".

Y de nuevo le llega en mal momento: "la verdad es que ahora estaba bien. Creo que era cuando mejor me encontraba pero no quiero darle más vueltas, solo pienso en recuperarme cuanto antes y pensar en el año que viene". Total, que con la marcha de Igor Sevivas, que dejó el equipo para firmar por el Céltiga que entrena el ourensano Javi Rey, y ahora la lesión de David Mitogo, el Arenteiro se queda casi sin delanteros. El club ya se ha puesto manos a la obra para incorporar a nuevos jugadores ya que también baraja la posibilidad de firmar a un centrocampista.

Los contactos están iniciados y el delantero Stefan, que está jugando en el Noia y que coincidió con Gelucho en el Estudiantil, podría ser el delantero que buscan. También está cerca de firmar el medio Keko Vilariño que el curso pasado jugó en el Cerceda en Segunda B.

El portero Pachi, objetivo del Bande

Otro de los jugadores que sopesan abandonar el Arenteiro es el portero José David García Vázquez "Pachi". Se trata de uno de los jugadores más veteranos del equipo verde y que había llegado de la mano de la anterior junta directiva cuando el equipo estaba en Primera Galicia. La falta de minutos que tiene y el interés del equipo banduense en incorporarle a sus filas hace que se lo haya planteado a la junta directiva y que su salida se pueda consumar en los próximos días. De esta forma, el equipo que entrena Gelucho debería de incorporar a un nuevo guardameta para acompañar a Rui.