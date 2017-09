Monreal marca el camino

El Campus tiene en el técnico David Monreal a su particular Arsène Wenger. 'Culpable' junto a sus colaboradores y plantilla del crecimiento del conjunto ourensano en las últimas campañas, parte con la misión de seguir haciendo evolucionar el deporte en la ciudad.

Antes de afrontar su segundo año en la categoría de plata, Monreal destaca que "partimos con la misma ilusión y las mismas ganas que la pasada temporada. Sabemos que ahora los demás equipos de la comeptición ya nos conocen e intentarán buscar nuestras debilidades pero vamos a intentar reinventarnos esta temporada. Este año queremos dar un saltido de calidad en la División de honor B y creo que tenemos equipo para conseguirlo".

Equipo ya conocido pero mucho mas experimentado. "Sí, somos un equipo que ya sabe lo que es jugar en la categoría. En casa debemos hacernos fuertes y fuera intentar ganar, sabiendo que al ser un conjunto amateur vamos a perder potencial por los compromisos de nuestros chicos, que en algunas ocasiones no podrán viajar, como sucedió el año pasado. De todas formas, es una situación común salvo para Burgos y Santander, por lo que igualará las fuerzas".

Un Campus que se quedó a las puertas del play off en su año de debut, algo que según matiza Monreal "nos habría llegado sin estar listos. Sigo pensando lo mismo, a nivel de club y equipo no estamos listos pero en el supuesto de llegar nos lo tomaríamos como una experiencia más para el futuro".

Sobre la posibilidad de aspirar a los puestos de cabeza de la División de honor y volver a ser el mejor gallego, el técnico ourensano le quita importancia. "Realmente no es algo que busquemos. Lo que tenemos que intentar desde el primer partido es ir de la mano y en la misma dirección desde el primer partido y hacer las cosas bien, con seriedad. De esa forma, si igualamos o mejoramos lo de la pasada temporada estaré satisfecho, más allá de ser el mejor de los gallegos".

Esta temporada, son cuatro los nuevos foráneos del club, dos neozelandeses, un australiano y un británico. Sobre ellos el entrenador considera que "Falloon y Youman se han adaptado bien y ahora solo falta que lleguen Kottier y Trail, que nos darán un plus. Además, me encantaría que Magui se recuperase cuanto antes para aportar su experiencia al equipo en primera línea".

Por último, en cuanto a favoritos, Monreal no vacila. "Burgos es el favorito, si no logran jugar el play off será un fracaso para ellos. Será interesante ver que hace Santander porque se ha movido bien y después estamos un grupo de equipos que podemos hacer cosas interesantes", zanja.