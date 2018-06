Morenín, entrenador del Envialia: "Soy realista, pero ambicioso"

Con él llegó el equipo a la élite nacional y 11 años después de aquel éxito y nueve desde que dejara el club, tras su paso por Poio, el banquillo del Azkar en la Liga Nacional como segundo técnico y tres temporadas también en las categorías masculinas del fútbol sala francés, regresa a casa. Gonzalo Iglesias "Morenín" vuelve para liderar un proyecto renovado que se convertirá en el punto de partida del Envialia del futuro. El nuevo técnico ya piensa en blanquinegro.

¿Qué fue lo que le hace regresar al Envialia nueve años después?

Me convencieron, y no fue muy difícil visto el proyecto que ponían encima de la mesa. La directiva me expuso uno interesante y diferente a lo que se había hecho hasta ahora.

Vistos los fichajes cerrados, se apuesta por la juventud.

Sí, están llegando jugadoras jóvenes con ganas de crecer, y además acaba de llegar el filial a Segunda División. Pero no solo es eso, se apostará por una metodología de trabajo común para todo el club. Con todo ello, y teniendo en cuenta que siempre me ha tirado mucho el fútbol sala femenino, creo que era el momento adecuado para volver.

¿Metodología común?

Además de entrenador del primer equipo vengo para coordinar el club. Azkar Lugo fue durante años una de las mejores canteras de España y allí desde el equipo de la Liga Nacional hasta el último equipo de la base trabajaban con el mismo modelo de juego. Queremos que una niña que suba al primer equipo o al filial no le resulte extraño el sistema de juego. Esto pasa por una buena organización y un trabajo conjunto.

¿Cuál es el peaje que le tocará pagar al primer equipo?

No sé cuánto tiempo tardaré en implantar mi modelo de juego con tanta gente joven. Tal vez sean tres meses o quizá seis, pero lo más importante es que todos trabajemos en la misma línea. Lo primero es implantar una metodología de trabajo común y después ya se pensará en otros, que vendrán marcados cuando se cierre la plantilla.

¿De quién se rodeará?

Estamos buscando un delegado y falta hablar con gente del club, pero en el filial Carballo ha hecho un trabajo muy bueno, el club cuenta con psicólogo (Christian), que me parece una figura muy interesante. Isidro (Grela, el segundo de Chipi), está en conversaciones con el club y me gustaría que continuara. No hablé con Cris (la fisio), pero también quiero contar con ella. Y después hay gente a la que ya conocía mucho como Begoña e Irene, y también llega Yennys para entrenar en la base, mientras que Rubén continuará como entrenador de porteras.

¿Cómo le gustaría que vieran desde fuera el nuevo proyecto?

La gente demanda a veces proyectos de cantera y aquí va a haber uno por lo que creo que la gente lo verá bien. Después lo que hay que hacer es marcarse objetivos realistas. Soy ambicioso pero también consciente de que a este nuevo proyecto hay que darle su tiempo.

Acaba de aterrizar, pero ¿qué diferencias aprecia con el club del que salió hace nueve años?

Ha alcanzado la estabilidad en Primera, tiene un filial en Segunda, el primer equipo de fútbol en Tercera... Mejoró en material, en personal con técnicos y psicólogo..., creo que ha evolucionado mucho.

No habrá derbi en Primera.

La Primera es muy dura y también ha evolucionado mucho. No habrá derbi en Primera pero el fútbol sala femenino ourensano seguirá teniendo mucho mérito con un equipo en Primera y dos en Segunda. En una ciudad en la que cuesta mucho trabajo mantener las cosas contar con esto tiene mérito.

Se reencontrará con Marta y Bea Seijas, ¿qué le pedirá?

Con tanta gente joven ellas deben ejercer de madres y compañeras. Además de aportar en la cancha deben ayudar a que la adaptación de las nuevas sea rápida.