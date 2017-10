Muere Jesús Grande "Mirlo", exjugador de CD Ourense y Valladolid

Jesús Grande Garrido "Mirlo" falleció en Vigo. Un muchacho que a comienzos de la temporada 55-56 llegaba al Couto procedente de Maceda. Eran nuestros primeros tiempos deportivos. Y digo nuestros, porque por encargo de La Región, hacía las crónicas de los partidos de fuera y viajaba con los jugadores. El pontino Pío, el macedano Mirlo y yo, solíamos ocupar el último asiento del autocar e incluso paseábamos juntos a la llegada.

Enseguida Mirlo se ganó la confianza de Cuqui Bienzobas, en entrenador que llegó del Deportivo. Formaba con el andaluz Ginés la pareja de los que entonces llamábamos interiores.

Mirlo llegó y triunfó. Menudo, hábil, fue ganando prestigio hasta despertar interés en el Real Madrid, por lo que a comienzos de la temporada 57-58, los técnicos madridistas Ipiña y Carniglia lo invitaron a hacer una prueba en Chamartín en un entrenamiento de los blancos con su filial el Plus Ultra. Fue satisfactoria y quedó en Madrid, destinado en el filial. Pero duró poco. Llegó el Valladolid, importante entonces en la Primera División, y lo convencieron para jugar con ellos. No fue fácil, ya que Mirlo, ilusionado en el club presidido por Bernabeu, no quería salir.

De todas formas en el Couto vimos jugar a Mirlo con la camiseta del Real Madrid, que vino a Ourense el 19 de marzo de 1958 a disputar un amistoso para pagar el traspaso del macedano. No fue la mejor entrada en el Couto de aquel año. Ocurrió días antes, un 23 de febrero con motivo de un Ourense-Turista. Los vigueses llegaron en un tren especial abarrotado y se aseguró que había 15.000 espectadores.

Por cierto, se iba Mirlo y llegaba aquel año desde Carballiño Cesáreo Rivera. Sería otra de las grandes figuras traspasables ourensanistas.