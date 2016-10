Sin Mundial de fútbol sala

El fútbol sala femenino acaba de sufrir un frenazo en seco a su proceso de expansión. La séptima edición del Torneo Mundial que debía desarrollarse el próximo mes de diciembre no tiene a ninguna federación nacional interesada en su organización. Lo soltó Luca Ranocchiari en su Twitter personal. No adquiere grado de oficialidad pero se trata de una voz más que autorizada para hablar del tema.



España, tercera clasificada en las dos últimas ediciones, precisamente en las que hubo una destacadísima presencia ourensana con Vane Sotelo como Bota de Oro, además de Iria Saeta y en esta última edición Ana Lastra, realizó la pasada semana una concentración en tierras gallegas para preparar dicho evento, con sendos amistosos ante Portugal en Poio y A Estrada.



Ahora, todo está en el aire. Y es que no solo se trata de la marcha atrás que daría el deporte femenino internacional pues el daño colateral también afectaría a la competición liguera nacional. Y es que el calendario aprobado a comienzo de temporada marca un parón de cinco semanas coincidiendo con el Torneo Mundial y con las fiestas navideñas: el 26 de noviembre se disputa la duodécima jornada y la competición doméstica no regresaría hasta el 7 de enero.



Manolo Codeso, entrenador del Cidade de As Burgas, subraya que "espero que no sea verdad, quiero creer que sea un toque de atención para que alguien se anime a organizarlo. Hace años ya había sucedido algo similar y al final fue España quien lo organizó". Respecto al tema del calendario liguero asegura que "parar más de un mes para nada sería un palo enorme para todos los clubes".



Por su parte, Chipi, entrenador del Ourense Envialia, en el que milita la capitana del equipo nacional Vanessa Barberá, recalca que "se está esperando la comunicación oficial pero si lo plantea Luca, directivo de la FIFA... Algunos equipos están barajando la posibilidad de adelantar en esas fechas algunos partidos de liga aunque para poder hacerlo debemos recibir el permiso de la Federación. Esperamos noticias pero la cosa está clara, a día de hoy no hay ni organizador ni nadie interesado".



Oficioso u oficial



El Torneo Mundial, del que se llevan disputadas seis ediciones, se trata de un torneo no oficial aunque ha adquirido la categoría de 'Mundial oficioso'. Si es necesario que el Torneo Mundial desaparezca quizá sea el momento de que lo haga para que lo que surja lo haga con carácter oficial.