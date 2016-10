Nada es por casualidad en Nogueira

No es porque empiece la lluvia o el frío, que en A Tella tiene denominación de origen, y tampoco porque vayan nueve jornadas, pero es verdad que poco a poco los equipos empiezan a dejar atrás el cartel de 'en construcción' para asumir el de permanente. Lo que se ve es lo que hay. Por eso, que el Ourense CF todavía no haya decidido hacia que parte de la clasificación mirar y que el Nogueira sea el único equipo invicto junto al Noia de todo el fútbol gallego, no es casualidad.

Lo de los pontinos se entiende pronto. Están bien organizados, todos pelean y arriba tienen físico y talento. El problema es que la pelota tiene origen y destino, pero casi nunca recorrido. El centro del campo trabaja o llega pero no elabora. Cierto que ayer el campo no permitía mucho más pero no es problema de un día.

Suficiente para dominar el partido en la primera mitad. Calo le dio aire y bolas extra en cada jugada dividida, Anderson y Wadir crearon peligro cuando se acercaron al área. No muy superior, pero sí superior. En una de las llegadas, Ros tuvo paciencia y calidad para poner el balón en el segundo palo y a Wadir le sobró tiempo para, sin tener que lucirse, batir a un Miguel Gándara vendido (0-1).

Cambio de rumbo

Premio justo a un partido con pocas ocasiones y que se transformó en la segunda mitad. El Ourense CF se diluyó sin remedio ante un rival imponente. El Nogueira llegó a gustarse durante media sin réplica. Bruno marcó la diferencia. Capaz de dominar el partido cada vez que tocó el balón. De juguetear con una pelota que para todos los demás tenía vida propia. Para él no había calvas ni baches. Cada balón fue un detalle de calidad. Por ahí se empieza a entender el porqué del granero que ya tiene hecho el Nogueira a estar alturas de la película.

A los tres minutos pisó la frontal, recortó y disparó seco al palo derecho de Michi (1-1).

Se desataron los locales. Un centro peligroso de Bruno avisó de la remontada, más tarde Meleiro remató alto desde lejos y acto seguido Ros sacó a córner una jugada en la que se acabó gustando toda la línea de ataque del Nogueira y que terminó con un tiro a quemarropa de Loren.

Mediada la segunda mitad llegó el premio a un partido ya totalmente inclinado. Sergi había avisado poco antes y repitió con más éxito después. Un balón largo que peleó más que su par, se giró y clavó en la red con un derechazo desde fuera del área que superó por arriba a Michi tras tocar el larguero. Golazo (2-1).

La guinda al despliegue local la puso Bruno con un calco de su gol que esta vez acabó en el palo. Punto y final al repaso.

Se sacudió la presión el Ourense CF a medias entre el repliegue local y la lógica del empuje del que va perdiendo. Sin juego pero sí con dos córners que le pudieron valer un punto. En el segundo Wadir estrelló contra el portero un balón que le cayó en el área pequeña. No hubo más. Sí minutos pero no ocasiones.