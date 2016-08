El director de La Vuelta, Javier Guillén, no oculta su satisfacción por el paso de la carrera a través de la provincia. No lo oculta. "Estamos encantados. Ourense era una asignatura pendiente porque hicimos cosas antes pero quedaban muchas por hacer, y creo que este año con la presentación, la contrarreloj por equipos o la salida desde la capital y el resto de etapas, hicimos un buen programa. Y se notó en términos de organización, deportivos y de seguimiento", señaló Guillén.



Lo cierto es que en cada una de las etapas ourensanas, los aficionados al ciclismo cumplieron, llenando los puntos de encuentro y las carreteras: "el público respondió a la perfección. ¿El tópico de que en La Vuelta no hay gente? Que vengan a Galicia y lo vean. Y no soy yo el que destaca el dato, sois los medios y los propios aficionados".indicó el director de la ronda.



Y lo que pintaba bien sobre el papel, cumplió con las expectativas en el asfalto. Las etapas de Ourense estuvieron a la altura. "Ahí está la clasificación que lo demuestra. Tuvimos una crono por equipos muy bonita, con un gran espectáculo deportivo a velocidades vertiginosas, y luego la etapa de Luintra muy dura para el corredor. Hubo cambios de líder, las estrellas del pelotón están muy apretadas. Mucha emoción", presume Guillén.



Con este balance por parte del director de La Vuelta, y las declaraciones de las autoridades provinciales deseando repetir experiencia, la pregunta sobre si volverá a corto plazo el pelotón a Ourense era obligada: "Nosotros trabajamos para que las instituciones estén contentas y que podamos seguir haciendo lo que hacemos en colaboración. Si el señor Baltar está satisfecho porque fuimos capaces de devolver tan solo un poco de lo que Ourense dio a La Vuelta, por mi parte regresar se hace necesario. Si el presidente quiere,en cuanto podamos, aquí estaremos", indicó.



Una declaración de intenciones que viene a confirmar lo que los ourensanos demostraron estos días: que hay ganas de ciclismo.