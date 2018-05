Ni Burgas ni Envialia

Dos derrotas en otros tantos partidos. Este ha sido el bagaje de los equipos ourensanos en la antepenúltima jornada de la Primera División de fútbol sala femenino. El Cidade de As Burgas no pudo dar una alegría a su afición en la cita ante el Gironella, con el que cayó por 1-4, mientras que el Ourense Envialia desperdició una ventaja de dos goles para terminar perdiendo en uno de los duelos de la jornada en la categoría, el disputado en Vista Alegre ante el Burela (3-2).

En la central de Os Remedios, el Burgas se midió a un Gironella que se está jugando sus últimas opciones de entrar en la Copa de España. El partido comenzó muy parejo. Las barcelonesas se adelantaron con un tempranero tanto de Estela (minuto 2), pero pronto neutralizó la ventaja Clara (1-1, minuto 3). Las visitantes recuperaron la delantera con un gol de Berta Velasco en el minuto 6.

La acción del partido llegó en el segundo acto, cuando Gironella estuvo dos minutos con una jugadora menos y las blanquiverdes no solo no fueron capaces de aprovechar la inferioridad rival, si no que además encajaron el 1-3 cuando estaban atacando con todo en busca del empate.

Gironella, que ya jugó mucho más cómodo lo que restaba de partido, fue capaz de ampliar la ventaja hasta el 1-4, obra de Marta de los Riscos en el minuto 28. Quedaban 12 minutos por delante y el marcador ya no se movería.

Cita de altos vuelos

La cancha de Vista Alegre acogió uno de los partidos con sabor a cita importante, y la verdad es que no defraudó. En el Burela-Envialia el triunfo se lo quedaron las locales, que se mantienen así en la lucha por el título de liga, aunque estuvieron contra las cuerdas muchos minutos ya que el equipo ourensano cobró una ventaja de dos tantos con el acierto de Antía y Sara Moreno en los minutos 14 y 18 (0-2), si bien antes del descanso Cilene acortó distancias (1-2).

Burela salió a por todas tras el descanso y Bea Mateos en el 28 y Sara Correia en el 34 voltearon el marcador hasta el 3-2 final. Envialia lo intentó con portera atacante, pero no tuvo acierto.