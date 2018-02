Ni Mikasa, ni tierra en O Medo

Las manos desgastadas de Antonio Álvarez "Capi" señalan la primera directiva del Real Club Vilariño. Busca las gafas y lee, la edad no perdona: "En 1945 estaban Jorge Ramos Ramos de presidente y Ricardo Valcárcel Cerdeiro de secretario. Fueron los primeros directivos. Había 76 socios y costaba la cuota 2 pesetas al mes". Hablar de "Capi" es hacerlo del Vilariño. En su casa guarda cuatro tomos de la historia del club. En 1945, el equipo no tenía campo y jugaba en Velle. Al año siguiente, una pandilla de jóvenes cogieron las riendas con la testaruda idea de hacer su propio terreno de juego. "Las tierras eran de los vecinos, pero el equipo las compró para hacer O Medo", explica "Capi".

Con la pala en la mano, la boina y la azada, deshicieron el minifundismo y empezaron a cavar con la ilusión de jugar al fútbol. 73 años después el campo sufre su cuarta renovación. Las máquinas entran en O Medo para deshacer las líneas de cal, los barrotes metálicos, los banquillos y todo obstáculo molesto para poner el césped artificial.

Uno de los campos míticos de la provincia de Ourense dice adiós a su esencia. Al Mikasa y a la tierra. Dos circunstancias que descartaban en Vilariño el fútbol moderno. Pero todo evoluciona y el equipo más antiguo del Concello de Pereiro de Aguiar tendrá su nuevo tapete en, aproximadamente, tres meses.

La compra de los terrenos del campo de O Medo costaron 11.694 pesetas y tenía 17 propietarios

El panadero interrumpe en la casa de "Capi", todavía queda ese encanto rural de recoger la bolla a la puerta de casa. Vuelve para seguir contando: "El primer partido que jugamos en O Medo fue contra el Melias. Me acuerdo que vino mucha gente porque no había muchos campos de fútbol. Había por lo menos más de 1.000 personas. El partido iba empate (2-2), pero en el último minuto nos pitaron un penalti a favor. Los jugadores del Melias se marcharon antes de acabar el partido. No quisieron jugar más y no tiramos el penalti".

La compra de los terrenos para hacer el campo costó 11.694 pesetas. Las negociaciones fueron duras porque había que convencer a muchos vecinos. Tras la compra, 17 propietarios eran los titulares de O Medo.

En 1946, el Real Club Vilariño tenía 76 socios de los cuales "cuatro estaban casados y los otros eran solteros. Hablamos de otros tiempos, donde los jóvenes tenían mucho poder", rememora "Capi".

Yo del Boca, tú de River

"El Vilariño empezó vistiendo de blanquiverde, pero después pasó a ponerse la camiseta de Boca. Un vecino de Velle que se casó con una chica de Vilariño nos mandó las camisetas desde Buenos Aires y las aprovechamos. Pero a nosotros nos envió esas y al Velle las de River Plate", reía "Capi" mientras contaba la anécdota.

Toda la historia del Real Club Vilariño y del Atlético Vilariño está reunida en cuatro tomos que guarda Antonio "Capi". El jugador, secretario, tesorero, vicepresidente y aficionado, ve desde la puerta de su casa como las máquinas empiezan a construir el nuevo campo de fútbol. El presidente del equipo, Manuel Tesouro, le acompaña mientras juntos miran desde la lejanía.

La insistencia de la directiva del Atlético Vilariño y la colaboración de la Diputación han propiciado una renovación de uno de los estadios más antiguos de la provincia.

Todo hecho a mano por un club que el único éxito fue el ascenso y título de campeón de Segunda Regional. Pero el mérito no es ese, el verdadero premio es cumplir más de 73 años con la salud de un roble. Como la de "Capi".

El primer año de vida de O Medo fue en 1946. Un grupo de jóvenes cogieron las riendas del Real Club Vilariño y compraron los terrenos repartidos en minifundios para hacer tierras comunales. Había 17 socios y el pueblo se volcó en escavar el campo. Azada, palas y mucho tiempo fueron los ingredientes.

La primera plantilla del Real Club Vilariño, que fue como originariamente se llamaba el equipo, estaba compuesta por Zapateiro, Randa, Celso, Arturo, Ñeiro, Jesús, Pepe do Cura, Julián, Bolero, Andrés y Capi. La primera camiseta fue blanquiverde y solamente vistió a los jugadores un año.

Con el campo hecho y los partidos amistosos concretados, el Real Club Vilariño cambió de camiseta. De la blanquiverde pasó a vestir como el Boca Juniors en 1949-1950. Un vecino de Velle que estaba casado con una mujer del pueblo envió las camisetas desde Buenos Aires, Argentina.

Después de varias temporadas luciendo la camiseta del Boca Juniors, otro envío desde Argentina hizo que el Vilariño luciera esta camiseta a cuadros. En 1956, el club decidió establecer un color de camiseta único y fue el rojo. Desde esa fecha hasta la actualidad, el Vilariño viste de rojo y azul.

La tierra de O Medo consumió su fecha de caducidad el 18 de febrero de 2018. Aquel día, el Vilariño goleó al Maside por 4-0. El último gol del partido lo marcó Jorge Ramos. La historia de uno de los campos míticos de tierra se cierra con un auténtico golazo de uno de los alma máter del actual equipo.