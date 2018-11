"No estoy en mi mejor momento"

Imaginan entrar primera en la línea de meta y ser descalificada sin saber por qué? Pues eso le pasó a Marta Casanova. La atleta lucense que compite con la Universidad Estadio Gijón fue la mejor deportista absoluta femenina en la San Martiño 2017. Pero una interpretación de una regla de la Federación propició que fuera descalificada, sin embargo recuperó el premio y su campeonato por la tarde de ese mismo día.

Aunque como ella recuerda el "mal trago" no se lo quita nadie: "Acababa de correr una carrera que me gustó mucho y me quedé chafada al conocer que había perdido el primer puesto".

La atleta lucense se ha inscrito para hacer una buena carrera, porque revalidar el primer puesto tendrá una dificultad añadida: "Desde el mes de febrero he estado lesionada hasta hace bien poco. De hecho, empecé a entrenar de forma serie en septiembre. Me pasó de todo molestias en el piramidal, tendinitis en las dos rodillas, problemas de asma... así que daré todo lo que tengo en la carrera, pero mi objetivo es llegar bien a mayo".

La lucense compitió en el cross de Atapuerca para poner a prueba todo su organismo y para ver si las sensaciones son buenas: " Me voy recuperando poco a poco, la verdad. Pero espero volver a disfrutar mucho con la carrera".

Marta Casanova sería una de las favoritas si su rendimiento estuviera al 100%, pero no hay que olvidar que otras atletas han pasado por lesiones y ella tendrá la oportunidad de probarse en una carrera exigente.

Lejos de volver a recordar el problema con la regla de la Federación Española, explica que "voy a competir y a disfrutar de un recorrido que me gustó mucho y después a ver qué pasa".