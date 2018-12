No fue un 2018 para sacar pecho pero...

Lejos quedan los días de vino y rosas para el deporte ourensano, aquellos en los que el fútbol saboreaba el profesionalismo, el basket la Liga ACB, el fútbol sala masculino la Liga Nacional y otros deportes como el atletismo, el hockey o incluso el tenis de mesa se codeaban con la élite nacional. Se acaba 2018 y toca hacer balance y aunque no ha sido un año para sacar pecho la verdad es que menos da una piedra.

El fútbol provincial lucha por recuperar el enorme terreno perdido y así la UD Ourense firmó en mayo el cuarto ascenso consecutivo, llevando al equipo a una Tercera División en la que trata primero consolidarse para en un futuro próximo buscar cotas mayores.

En el balompié las decepciones llegaron en forma de descensos: en Tercera el del Barbadás tras seis años, y en Preferente los de Ribeiro y Verín. Y otra mala noticia, por suerte temporal, la desaparición de la UD Ourense femenina, aunque la EFF Rosalía tomó el testigo.

En baloncesto, el COB firmó un gran año. En la primera mitad le sirvió para conseguir la permanencia en una LEB Oro que pocos meses antes parecía peligrar. En este tramo final de 2018, moviéndose en los puestos de play off ya en la temporada 2018-2019.

Alegrones en forma de ascenso se llevaron el Carnes do Ribeiro, que por vez primera en su historia estará en las ligas nacionales; el Barrocás, que volvió tres años después a la División de Honor B del hockey hierba; el Envialia B, que subió a la Segunda División Femenina; o el Xadrez Ourense, que el año que viene luchará con el "top 8" nacional.

Menos dulce fue el año para el Cidade de As Burgas, que no pudo mantener su proyecto de cantera en la Primera de fútbol sala femenino tras ocho años en la élite.

Cara y cruz para los ourensanos en las competiciones individuales. Entre lo más sabroso, el debut de Paula Ginzo en partido oficial con la selección española absoluta de basket; el subcampeonato de España de rallys de tierra de Javier Pardo; la octava posición de Iván Salgado en el Campeonato de Europa de ajedrez rápido; o la medalla de bronce por equipos del joven Alex Cid en el Europeo de gimnasia de trampolín. Para quien no ha sido un gran año fue para el biker Pablo Rodríguez, aunque en 2019 podrá resarcirse con el Primaflor.

ANÁLISIS

RÍO OURENSE TERMAL

El COB ha pasado de estar prácticamente desahuciado al final de 2017 a ser el protagonista de una memorable remontada y lucha por entrar en el play off de ascenso a pocas jornadas de concluir la temporada. En el curso actual, excelente marcha del equipo dirigido por Gonzalo García de Vitoria, que despidió el año con un triunfo a domicilio ante uno de los grandes favoritos al ascenso, el Palencia. Los ourensanos duermen en play off de ascenso.

VERÍN

El conjunto del José Arjiz continúa con su caída libre en el fútbol gallego y provincial. Tocó techo en 2004 con la disputa de una fase de ascenso a Segunda B y aunque desde aquellas ha vuelto a Tercera acumula dos descensos consecutivos y milita en Primera Galicia.

O RIBEIRO

No le sentó nada bien al conjunto ribeirao disfrutar de las categorías autonómicas. La nefasta temporada en la Preferente no solo provocó el descenso deportivo, si no que además supuso la desaparición del primer equipo de una entidad que ahora solo trabaja con la base.

CLUB HOCKEY BARROCÁS

Tres sufridas intentonas le costó pero el hockey hierba ourensano ha regresado a la División de Honor B. Fue en los lanzamientos de penalti stroke de la última eliminatoria pero suficiente para que el equipo naranja de Roberto Oliveira recuperase una categoría más acorde a la historia del hockey ourensano. Ya en la temporada en curso, el Barrocás lucha por alcanzar la permanencia.

PAULA GINZO

Debut en Liga Femenina, título europeo sub-20 con la selección y debut en la ventana FIBA de noviembre con la absoluta, año para recordar para la interior ourensana.

PABLO RODRÍGUEZ

Año negativo. El biker macedano vivió su peor campaña desde que es ciclista profesional. Tras dejar el MMR Bikes, el año que viene correrá con el Primaflor-Mondraker.

IVÁN SALGADO

El ajedrecista compaginó brillantes citas, como la octava plaza en el Europeo de rápidas, con otras menos buenas, al estar lejos de la cabeza en el Campeonato de España.

UD BARBADÁS

El equipo de Os Carrís se despidió de la Tercera División de fútbol, de la que disfrutó durante seis años. Ahora, el conjunto de Juanjo Vilachá, intenta no perder comba con la zona de ascenso en Preferente.

U.D. OURENSE Y RÚA FEMENINO

El fútbol femenino sénior ourensano se quedó huérfano durante unos días con las desapariciones de la U.D. Ourense y el Rúa Valdeorras. Por suerte, la Escuela de Fútbol Rosalía tomó el testigo.

CARNES DO RIBEIRO

A la segunda fue a la vencida. El Carnes do Ribeiro se hizo con el ascenso en una emocionante fase disputada en un abarrotado pabellón de O Consello. En esta ocasión, el equipo entrenado por Berto Miguélez no dio opción a sus rivales y se hizo con una de las plazas en la Primera División Nacional masculina, un nuevo paso en la historia de un club que es el referente provincial en balonmano.

CIDADE DE AS BURGAS

Después de ocho temporadas entre la élite del fútbol sala femenino nacional, el Cidade de As Burgas, que hace solo tres temporadas había tocado techo con un sobresaliente subcampeonato de liga, consumó el descenso a la Segunda División. El equipo blanquiverde lucha ahora por regresar a Primera División.

JAVIER PARDO

El alaricano sumó varios nuevos títulos a su palmarés. El más importante, el subcampeonato de España de rallys de tierra en su primer año con un tracción integral.

ADAS O BARCO

El conjunto valdeorrés fue el dominador de la temporada autonómica de cross, además de subirse con el equipo femenino al podio en el Campeonato de España por clubes.

XADREZ OURENSE

Primero fue una segunda plaza en la Liga Gallega de División de Honor y después el subcampeonato en el Nacional de Segunda División, lo que le lleva al Top 8 nacional.

ENVIALIA B

El proyecto de cantera del Envialia toma impulso con el ascenso del filial a la Segunda División de fútbol sala femenino, en la que el equipo está teniendo un gran papel.

ALEX CID MASID

Integrante del Ximnasia Burgas-Pontevedra ha dado el salto a las categorías absolutas y lo celebró con el bronce en el Europeo con el equipo nacional, con a Dani Pérez.

CARLOS CANAL

El ciclista limiano del Academia Postal-Club Ciclista Maceda firmó un año sobresaliente. A su título nacional de ciclocross hay que añadir la presencia con España en los Juegos Olímpicos de la Juventud.