El Nogueira, por el buen camino

Tu entrenador se presenta en sociedad ante sus nuevos incondicionales, estrenas jugador, aunque sea una cara conocida, y el nivel y la clasificación del rival te sirven como coartada para no tener que hacer nada más que competir y ganar en confianza. Si ganas bien. Si empatas también. Y además con sol a estas alturas de la película en un campo donde el frío viene de serie. La tarde perfecta.

A los tres minutos un fallo defensivo amenaza con estropearla y a los diez otro la convierte en pesadilla. 0-2 mientras alguno todavía remueve el azúcar en el café de la cantina.

La sesión no podía empezar peor. En defensa no hay orden ni contundencia y en el centro del campo cada balón pierde sentido y se convierte en un simple patadón a ninguna parte. Para colmo, el nuevo (bueno...) parece haberse puesto las botas del revés y cada control le sale largo y cada pase no tiene destinatario.

Nadie habría apostado en ese momento por un equipo que apuntaba a su séptima derrota seguida y quizá a otra goleada. Más aún cuando, poco después de la media hora, Dani Vázquez perdió los nervios tras una acción en la que fue golpeado y el colegiado, sin mano izquierda alguna, lo mandó al vestuario.

Ese equipo, el Nogueira, fue el mismo que acabó teniendo el empate el a cabeza de Loren y dominando claramente a un rival en puestos de ascenso directo a Tercera División.

Para llegar a ese desenlace, los locales empezaron a creer justo antes del descanso. Tras diez minutos en los que el Sanxenxo había confundido la superioridad con la complacencia. Un error que permitió al Nogueira disfrutar de su mejor argumento ofensivo, el balón parado.

Bruno se cambió a tiempo las botas. Avisó del gol en una falta directa que despejaron entre el portero y el poste. Pero en el córner apareció el premio. No en el primer centro, pero sí en el segundo. Choco remató de cabeza el 1-2. Había partido.

Dominio local

En la segunda mitad el Nogueira fue otro. Y también un Sanxenxo al que le cambió hasta la cara. Empezó presumiendo de reloj y acabó pidiendo la hora.

Loren salió de la banda y dio un salto de confianza al equipo en el centro del campo. Ahora Gabri y Esteban pasaban del patadón al recorte y el pase con criterio sin previo aviso. El segundo incluso se acercó al gol con un muy buen remate desde fuera del área que salió cerca del larguero. Atrás, Thomas se hizo enorme. Y Bruno ya era Bruno. Con la calidad de siempre, liderando a su equipo. Y así, claro, todo es más fácil. Incluso cuando juegas con uno menos. Aunque para darse uno cuenta tendría que sumar los que estaban en el campo.

Porque en la segunda mitad el Nogueira fue mejor. Superior en todo. Le costó llegar arriba por la lógica de las matemáticas, pero mereció más. Por esfuerzo y también por juego. Limitado, sí, pero reconocible y esperanzador para pensar que ese es el camino por el que tienen que llegar los puntos. Uno se lo puso en la cabeza Bruno a Loren con uno de esos balones que para la mayoría se ven con prismáticos y él parece que los coloca con la mano. No quiso entrar, pero seguro que otro día sí. Así sí. Creyendo todos en el Nogueira, cambiando la cara de susto por la de ilusión. Llegarán los puntos y también las victorias. A lo mejor, incluso el miércoles contra el Atios.