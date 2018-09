Dos novatos que tiran del carro en Bande

El pasado fin de semana, los cuatro equipo ourensanos de la categoría (Bande, Barbadás, Velle y Antela) jugaron a domicilio, algo inédito en las últimas temporadas en Preferente. El balance fue positivo, victorias del Bande y Velle, empate del Barbadás y derrota del Antela. En las victorias ourensanas, Alberto Blanco y Alejandro Ocampo fueron los jugadores clave de sus equipos.

Los de Luis Silva sumaron su primera victoria tras derrotar 0-3 al Amanecer con un doblete de Alberto Blanco y un tanto de Pousa. El extremo banduense recuerda ambos goles: "El primero lo anoté después de transformar un penalti cometido sobre Adrián y el tanto de la tranquilidad lo conseguí tras una arrancada por la derecha y aprovecharme de mi propio rechace para batir al portero".

Blanco, que cumple su primera temporada en el Bande, considera que "al equipo lo veo en fase de conocernos y de crecer. Somos un conjunto muy joven que va a ir a más en la categoría. Con la juventud que tenemos en la plantilla tenemos que jugar a una intensidad muy alta porque físicamente somos un equipo fuerte".

El exjugador del Nogueira, que tuvo varias ofertas en el verano, reconoce que "tuve varias reuniones con diferentes equipos y fiché por el Bande porque fue el proyecto que me pareció más atractivo y porque vi que iba a ser una plantilla joven y competitiva, además conocía a varios compañeros. Eso fue un 30% del motivo del fichaje, el otro 70% fue al saber que Diego Sarabia se había involucrado en el proyecto y tras una charla futbolística con él, no tuve la menor duda de fichar".

Asimismo, destaca que "también me sedujo la idea de jugar en un equipo que siempre sale con el balón jugado".

Ocampo, el gran protagonista

En el triunfo del Velle por un tanto a dos frente al Ponteareas hubo un claro protagonista, Alejandro Ocampo. El defensa carballiñés pasó de villano a héroe en tan sólo cuatro minutos. Primero cometió un dudoso penalti y luego marcó de libre directo el gol de la victoria. "Le hicieron una falta a Varandela al borde del área, un poco escorada hacia la izquierda, me vi con confianza para lanzarla y tras salvar la barrera marqué el tanto del triunfo", recuerda Ocampo.

Sólo han pasado dos jornadas, pero el exdefensa del Lalín asegura que "equipo está muy ilusionado con la categoría, vienen de hacer un temporadón y esta campaña estamos muy ilusionados con hacer un buen papel en esta nueva categoría. El equipo que tenemos es muy completo, con gente espectacular tanto dentro como fuera del campo. Tenemos que luchar por nuestro objetivo que es conseguir la salvación lo antes posible".

Este verano, Ocampo tomó la decisión de regresar al fútbol ourensano después de una temporada en Lalín. "Me comprometí con el Velle porque el equipo es una familia, al hablar con Rivo ya me quedó claro. Además, después de dos años quería regresar a Preferente y el Velle me ha dado esa oportunidad".