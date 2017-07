El nuevo Sala Ourense toma forma

La serie de renovaciones continúa en el Sala Ourense. El nuevo proyecto del técnico García para la campaña 2017-2018 en la Tercera división nacional de fútbol sala ya tiene nueve protagonistas. Ayer se confirmó que Adrián Araújo e Higua seguirán vistiendo la elástica del conjunto ourensano. Con anterioridad ya habían dado el o.k. Tizón, Allariz, Raúl Rivero, Rubén y Diego, mientras que en el capítulo de fichajes los refuerzos hasta el momento son el portero David Guede, procedente del EDO Mariñamansa de Autonómica, así como el ala Daniel Gato, que jugó los dos últimos cursos en el Carballiño de Tercera división. "A Guede no lo vamos a descubrir: se trata de un portero con experiencia que ya tuve en el Ourense B y nos dará mucha tranquilidad en porterís. Gato es un jugador muy intenso que nos ayudará mucho en la presión en primera línea", destaca el técnico Kike García, que la próxima campaña repetirá como entrenador del Sala Ourense.

Renovaciones y cuatro fichajes

Todavía faltan por dar el visto bueno a la continuidad Fente, Alex, Guerra y Darío, aunque dos de ellos no seguirán en la plantilla ya que pasarán a formar parte del cuerpo técnico. Y además, habrá cuatro fichajes más, para llegar a conformar un grupo de 15 jugadores. "Lo primero es confeccionar una plantilla amplia y de calidad, y con ella hacer después un buen equipo, ese es el objetivo", añade.

La escasa amplitud de banquillo fue un lastre en la recta final de temporada, sobre todo en la liga, en la que no pudo luchar por el título y el ascenso: "Hemos peleado por todo hasta el final. El equipo estuvo de sobresaliente pero necesitamos reforzar el equipo para las nuevas metas que nos hemos marcado, que son mejorar lo que hicimos en esta recién finalizada temporada. Y mejorar lo logrado es luchar por la segunda plaza o por el título, y eso no es nada fácil aún teniendo un buen equipo. No solo hay que acertar a la hora de realizar los fichajes, si no después acompañarlo con un buen trabajo y una dosis de suerte. Con la calidad que teníamos, en un buen fin de semana puedes ganar un trofeo, como la Copa Xunta o la Copa Diputación, pero para luchar por un título de liga necesitas contar con una plantilla mucho más amplia", añade el entrenador.

Respecto a la posibilidad de aceptar una vacante en la Segunda B, algo que el club había hecho hace dos temporadas, Kike García lo tiene claro: "En aquel momento el salto fue demasiado grande por ello creo que lo conveniente es al menos estar una temporada más en Tercera para que el club consiga en lo deportivo una plantilla amplia y fuerte, y en lo económico la estabilidad necesaria para afrontar las categorías nacionales