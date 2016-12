El objetivo del Pabellón, frenar la racha de derrotas

El Pabellón despide esta mañana una aciaga primera vuelta de liga en la División de honor juvenil. Lo hace rindiendo visita desde las doce del mediodía al Racing de Santander. No es el mejor rival para buscar el punto de inflexión que necesita el conjunto pabellonista, porque los cántabros se mueven por la zona media alta de la tabla, pero llegada a la situación actual al equipo de Guillermo García no le queda otra que echar el resto.



Lo debe hacer no solo por si hubiera una mínima posibilidad de alcanzar la permanencia, que por cierto tiene a un mundo, 10 puntos, si no sobre todo para evitar que lo que queda de temporada se convierta en un verdadero suplicio para un club que en las últimas campañas se había acostumbrado a coquetear con la zona baja pero que nunca se había imaginado la situación actual.



El Racing de Santander, rival este mediodía del Pabellón, mete más miedo por nombre que por potencial. Está en la primera mitad de la clasificación pero muy lejos de la cabeza. El líder Celta, por ejemplo, cerró la primera vuelta con 35 puntos, 13 más de los que llevan los santanderinos si bien tienen pendiente el partido de hoy.



Para el Pabellón la situación es mucho más traumática. Los ourensanos son colistas con cuatro puntos y una sola victoria, la lograda en el estadio Miguel Ángel el 18 de septiembre ante el Tropezón (3-2) y desde entonces llevan 11 partidos sin ganar y ocho derrotas consecutivas.



La trayectoria como local del Racing de Santander es notable. Acumula 14 puntos después de un bagaje de cuatro victorias, dos empates y una derrota, la que sufrió en la tercera jornada de liga ante el Lugo (2-3). El Pabellón, como visitante, acumula cinco derrotas y un solo empate, el obtenido en la sexta jornada de liga ante el equipo gijonés del Roces (2-2).



Nando Yosu, 12,00 horas.